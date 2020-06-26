Мартинелли перенес операцию на колене
"Арсенал" официально подтвердил, что нападающий Габриэль Мартинелли перенес операцию на колене и в этом сезоне уже не сыграет.
19-летний Мартинелли очень ярко выглядел в своем дебютном английском сезоне, успев отличиться 10 раз за "канониров" после своего перехода из "Итуано" — только Пьер-Эмерик Обамеянг забил больше в команде Микеля Артеты.
Однако в прошлый уикенд юный бразилец травмировал свое левое колено на тренировке. В результате Габриэлю была проведена артроскопическая процедура по восстановлению поврежденного хряща.
Реабилитация Мартинелли займет несколько месяцев, поэтому в остатке сезона, как минимум, Габриэль уже не сыграет — как и защитник Пабло Мари, перенесший операцию на связках лодыжки.
26.06.2020 17:00
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