Данилу Перейра стал целью для "Арсенала"

"Арсенал" заинтересован в приобретении полузащитника "Порту" и сборной Португалии Данилу Перейры.

Рассчитанный до 2022 года контракт Данилу подразумевает отступные в 60 миллионов евро (54 млн. евро), однако "Порту" испытывает серьезные финансовые затруднения и готов отпустить своего ведущего игрока за треть этой суммы.



Как сообщает ESPN, ссылаясь на свой источник, с помощью 28-летнего португальца главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется добавить физической мощи своей команде.



"Канониры" крайне ограничены в свободных деньгах этих летом и рассматривают Данилу в качестве более доступной альтернативы Томасу Партея, которого "Атлетико" отпустит только за отступные в 50 млн. евро (45 млн. фунтов).



Перейра зарабатывает в "Порту" около 48 тыс. фунтов в неделю, поэтому у "Арсенала" не должно возникнуть проблем с согласованием личного контракта.



Данилу, которого "Арсенал" просматривал еще при Арсене Венгере, обладает богатым опытом выступлений в еврокубках, а также за национальную команду, с которой он выигрывал Евро-2016 и Лигу Наций в 2018.