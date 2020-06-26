Семь вещей, что мы узнали в 31-м туре
"Ливерпуль" — чемпион Премьер-Лиги. Таков главный итог 31-го тура и всего сезона 2019/20. Однако отметим и другие события сыгранных матчей.
"Лестер" все еще не в порядке
Победа над "Астон Виллой" в последней мартовской игре и три месяца перерыва помогли забыть о том, как слабо "Лестер" выступает в 2020. Все знают, что "Брайтон" одержал свою первую победу в календарном году в субботней игре с "Арсеналом". Но их соперник в мидуик ненамного лучше: к моменту последней встречи у "лис" всего три победы после наступления Нового года.
Четвертой не случилось и во вторник. Более того, "Лестер" даже не был близок. Медленный и нерешительный футбол хозяев не доставил серьезных проблем "Брайтону". Команда Грэма Поттера на этом этапе не против отказаться от "философских" основ и взяться за командную оборону, но даже так "Брайтон" был ближе к победе. По сути, единственный момент всего поединка — это нереализованный Нилом Мопе пенальти на старте встречи.
"Чайки" заработали полезное очко на поле номинального фаворита, а "Лестер" утешает только заработанный в первой половине сезона запас баллов. Забить команде Роджерса не удалось в четырех из последних шести матчей.
"Тоттенхэм" прерывает серию неудач
"Шпоры" подошли к дерби с "Вест Хэмом", имея семь матчей без побед во всех турнирах. Команда Моуриньо вернулась неплохой ничьей с "Манчестер Юнайтед", но дома с аутсайдером приемлемой могла быть только победа. И "Тоттенхэму" это удалось: впервые с матча против "Манчестер Сити" го февраля лондонцы взяли три очка в игре чемпионата.
До определенной степени защитный план "Вест Хэма" работал, но хозяева все-таки заработали заслуженную победу после перерыва. Харри Кейн забил первый в 2020 гол, который оказался очень актуальным на фоне публичного диалога Пола Мерсона и Жозе Моуриньо, связанного с Кейном и стилем игры "Тоттенхэма". Португальский тренер начал работу в клубе победой в игре с "Вест Хэмом", а дубль в матчах с этим принципиальным соперником случился для "шпор" впервые с сезона 2012/13. Менеджер "Вест Хэма" Дэвид Мойес мог порадоваться только самоотдаче игроков.
"Шеффилд Юнайтед" свой сезон завершил
В матче двух претендентов на попадание в Лигу Чемпионов один из них, скорее всего, вышел из гонки. "Шеффилд Юнайтед" и сейчас проигрывает "Манчестер Юнайтед" всего пять очков, но игра команды Криса Уайлдера после перерыва показывает, что она почти все отдала до марта, и так прыгнув намного выше любых ожиданий.
МЮ легко разобрался с соперником, который раньше не позволял себе таких слабых выступлений. Кадровые проблемы в обороне сыграли в этом немалую роль. Как и качество хозяев "Олд Траффорд". Поль Погба вернулся в старт, Бруну Фернандеш никуда из него не уходил, а атака из Рэшфорда, Мартиаля и Гринвуда выглядела свежо и гармонично. Антони оформил свой первый хет-трик за клуб, но больше впечатляет то, что это был первый хет-трик для игрока МЮ в чемпионате с 2013 года.
Похоже, что команда Оле Гуннара Сульшера сохраняет отличную форму, и тренер говорит не только о попадании в Лигу Чемпионов, но и о финише на третьей позиции. А "Шеффилд Юнайтед", скорее всего, свой сезон мысленно уже завершил.
Траоре, Хименес и компания по-прежнему на ходу
Выход Адамы Траоре в матче с "Вест Хэмом" в субботу повернул игру в пользу "Вулверхэмптона". Его пас на голову Раулю Хименесу стал результативным и сломил оборону соперника. Через несколько дней они повторили то же самое. Почти идентичный гол в ворота "Борнмута" обеспечил команде Нуну Эшпириту Санту еще одну не эффектную, но спокойную победу.
"Борнмут" сопротивлялся, как мог, выдав неплохое выступление в оборонительном плане. Но на атаку аутсайдеров смотреть особенно больно, вспоминая о том, как "Борнмут" выступал в предыдущие годы. Один удар в створ за два матча — эта статистика говорит сама за себя. Света в конце тоннеля не видно, и сложный календарь на финише рассмотреть его не помогает. У "волков" же и хороший календарь, и достойная форма, и самый эффективный дуэт в чемпионате для того, чтобы стремиться к Лиге Чемпионов. Хименес и Траоре создали на двоих уже 10-й гол в Премьер-лиге.
"Астон Вилла" радуется малому
Каждая команда внизу таблицы надеялась на рывок после возобновления сезона, и почти никому этого не удалось. "Астон Вилла", несмотря на отсутствие побед, все же подает небольшие признаки прогресса. Худшая оборона чемпионата пропустила три гола в трех поединках, сохранив по ходу дела один "клин-шит".
Дин Смит предпочитает радоваться малому. Бирмингемцы не заслуживали поражения на поле "Ньюкасла", но все же отыгрались в концовке встречи с командой своего бывшего менеджера. Многолетний соратник Стива Брюса Ахмед Аль-Мухаммади нанес точный удар головой, а расхваленный Мартин Дубравка благородно помог соперникам. Учитывая, что ее основные конкуренты пока только проигрывают, команда Смита и вправду может проложить путь к спасению ничейными результатами.
У "Бернли" все не так плохо
Первая неделя после возвращения чемпионата выдалась особо сложной для "Бернли". Поражение 5:0 на поле "Манчестер Сити", потеря игроков из-за истекающих контрактов, первая за семь с половиной лет публичная критика руководства Шоном Дайчем. Слухи о желании менеджера покинуть клуб по завершении сезона. Не говоря уже о знаменитом баннере над стадионом "Этихад", после которого оправдываться пришлось всем футболистам команды.
Ближе к матчу с "Уотфордом" стало лучше. Клуб все-таки продлил соглашение с одним из двух нужных тренеру игроков — Филом Бардсли. На Джеффа Хендрика надежд нет, но Дайч на этот раз смог внести в заявку на игру девятерых запасных. Правда, два из них — вратари, а пятеро — защитники. Ну, а самое главное: команда победила. Единственный гол Джея Родригеса решил исход равной встречи, в которых соперники выбирались из-под давления после регламентированных пауз в середине тайма. "Бернли" сохранил ворота на замке, вернулся в первую десятку и дал понять: что бы ни произошло после этого сезона, до его завершения Дайч останется требовательным тренером.
"Ливерпуль" — чемпион
После невзрачного выступления в дерби "Ливерпуль" предстал в лучшем виде в игре с "Кристал Пэлас". Лондонская команда получила четыре мяча, а мерсисайдцы снова приблизились к титулу и дожидались поединка "Челси" и "Манчестер Сити".
Выиграв три титула в последнем десятилетии, "Челси" также помог сделать последний шаг двум другим чемпионам. Четыре года назад на "Стэмфорд Бридж" "синие" сыграли на ничью с "Тоттенхэмом", которая не оставила шансов конкурентом "Лестера". В этот четверг "Челси" победил "Сити" — пожалуй, в самой зрелищной игре после возобновления сезона. Гол Виллиана с пенальти убил возродившиеся во втором тайме надежды манкунианцев. Три очка команды Фрэнка Лэмпарда означали, что "Сити" теряет даже теоретические шансы догнать "Ливерпуль". В матче следующего тура "горожане" ждут в гости новых чемпионов, для которых должны устроить коридор почета.
Чемпионство команды Клоппа выглядело неизбежным еще полгода назад, но этот конкретный момент все равно важен. Подошло к концу тридцатилетнее ожидание клуба. Титул снова у "Ливерпуля". Возможно, он будет выигран с рекордным преимуществом. Совершенно точно он выигран в уникальном сезоне для английского футбола.
Иван Громиков, специально для FAPL.ru
26.06.2020 15:00
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спасибо всем фапловчанам-братишкам за поздравления <3
нефапловчанам-братишкам и фапловчанам-небратишкам тоже спасибо
(ответить)
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С чемпионством, колбасники
(ответить)
Выиграв три титула в последнем десятилетии, "Челси" также помог сделать последний шаг двум другим чемпионам.
Источник: http://fapl.ru/posts/79282/?c=1
Пздц, из Челси помощники ещё те конечно) Не знаю о чём они думали, когда играли со шпорами в 16-ом, но вчера однозначно последнее, что их волновало был чемпик Ливерпуля. Обыграть Сити в таком важном для себя матче и набрать очки там, где их меньше всего ожидали, дорогого стоит.
(ответить)
А зачем Ливерпуль на своих чемпионских футболках делает такой акцент, что у них 19 титулов, а у МЮ 20?
(ответить)
Челси дарил титул:
Сити
Лестеру
Лфк
Челси лишал титула:
Лфк
Тоттем
Мю
Отцы АПЛ в этом плане. Но Цз и Лз нужны команде, да. Оборону надо улучшать, чтобы в следующем сезоне спокойно финишировали в топ-4
(ответить)
С победой!
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Случилось то, ради чего я вложился в этот великий клуб. Хотел бы поздравить всех адекватных красных после стольких лет ожиданий. Все таки с "Проклятием Бамбино" было как то проще я вам скажу.
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Дуэйн "Скала" Джонсон, снимай очки! Мы тебя узнали...
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Самое убогое празднование чемпика, что я когда либо видел) Лучше бы обнулились ей богу
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Узнал, что Челси ускорил чемпионство Ливерпуля. Игроки хотели сами оформить чемп на Этихаде, но.... )))
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поздравления картонным!
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АБАССАНЫЙ УЁБКЕ!!!
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