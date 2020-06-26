Сульшеру "больно видеть" чемпионство "Ливерпуля"

Оле Гуннар Сульшер и Юрген Клопп Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар присоединился к тем, кто поздравил "Ливерпуль" с чемпионством в Премьер-Лиге.

Поражение "Манчестер Сити" от "Челси" со счетом 2:1 накануне вечером позволило "Ливерпулю" досрочно стать чемпионами Англии — впервые за 30 последних лет.

"Ливерпуль" исторически является злейшим врагом "Юнайтед", поэтому Сульшеру непросто хвалить команду Юргена Клоппа.

"Во-первых, кто бы ни выиграл Премьер-Лигу, они заслуживают это. Нужно похвалить их, потому что эту лигу сложно выиграть. Юрген и его игроки потрудились на славу".

"Тебе больно всякий раз, когда ты видишь, как трофей поднимает кто-то другой. Полагаю, это чувство испытывает каждый, кто связан с "Манчестер Юнайтед". Мы хотим вернуться к завоеванию трофеев, и в этом состоит наш вызов".

"Та трофейная серия, которая была у нас при сэре Алексе... Я не думаю, что кому-нибудь будет легко повторить это. Сэр Алекс был мастером удержания на вершине", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2020 14:00

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  1. tigerpool 26.06.2020 14:53 # tigerpool
    Пасибон тебе, Лоле. Удачно тебе обосраться в борбе за 4-ку. Спецом сольем членсюкам, шоб короли Лондона смогли закрепиться там

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  2. mu4life 26.06.2020 14:53 # mu4life
    Любому адекватному человеку неприятно видеть чемпионство унитазов-мочеглотов под названием ливерпуль

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  3. frisby 26.06.2020 14:51 # frisby
    ахахахахахахахахахахаха . Великому Ливерпулю не нужны реверансы и подлизывание жопы от бестрофейного куколда из вонючей памойки.

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  4. januzaj00 26.06.2020 14:34 # januzaj00
    Так он и не поздравил, хах. Он сказал, что защищать свой титул умел только МЮ

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