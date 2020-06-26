Сульшеру "больно видеть" чемпионство "Ливерпуля"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар присоединился к тем, кто поздравил "Ливерпуль" с чемпионством в Премьер-Лиге.

Поражение "Манчестер Сити" от "Челси" со счетом 2:1 накануне вечером позволило "Ливерпулю" досрочно стать чемпионами Англии — впервые за 30 последних лет.



"Ливерпуль" исторически является злейшим врагом "Юнайтед", поэтому Сульшеру непросто хвалить команду Юргена Клоппа.



"Во-первых, кто бы ни выиграл Премьер-Лигу, они заслуживают это. Нужно похвалить их, потому что эту лигу сложно выиграть. Юрген и его игроки потрудились на славу".



"Тебе больно всякий раз, когда ты видишь, как трофей поднимает кто-то другой. Полагаю, это чувство испытывает каждый, кто связан с "Манчестер Юнайтед". Мы хотим вернуться к завоеванию трофеев, и в этом состоит наш вызов".



"Та трофейная серия, которая была у нас при сэре Алексе... Я не думаю, что кому-нибудь будет легко повторить это. Сэр Алекс был мастером удержания на вершине", — цитирует Сульшера Sky Sports.