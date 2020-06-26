О'Хара: "Юнайтед" выиграет Премьер-Лигу, если купит Кейна"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара считает, что нападающий "шпор" Харри Кейн сможет выиграть Премьер-Лигу, если перейдет в "Манчестер Юнайтед".

В 280 матчах за "Тоттенхэм" Кей забил 182 года, заслужив репутацию одного из лучших бомбардиров в мире. Однако к своим 26 годам Харри до сих пор не выиграл никаких командных наград.



Ранее в этом сезоне Кейн намекнул на возможный уход из "Тоттенхэма", и "Юнайтед" — один из немногих клубов, которые могут осилить покупку капитана сборной Англии.



По мнению О'Хары, "Юнайтед" будет правильным выбором для его бывшего одноклубника. Джейми уверен, что с Кейном на острие "красные дьяволы" смогут вернуть было величие.



"Послушайте, я буду счастлив, если он останется в "Тоттенхэме". Но они должны соответствовать его амбициям".



"Он хочет выигрывать трофеи, а "Манчестер Юнайтед" остается крупнейшим клубом в мире в моих глазах. И хотя они не там, где были прежде, они по-прежнему крупнейший клуб в мире".



"И я думаю, что игрок вроде Харри Кейна — это недостающий элемент в этой команде, хотя Мартиаль является замечательным игроком. Если "Юнайтед" купит его, тогда они снова выиграют титул", — сообщил О'Хара talkSPORT.