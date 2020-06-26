Ришарлисон отказал "Барселоне", потому что не захотел повторить судьбу Коутиньо

Ришарлисон и Филиппе Коутиньо Нападающий "Эвертона" Ришарлисон признался, что неудачный опыт Филиппе Коутиньо убедил его отвергнуть интерес "Барселоны".

На днях Ришарлисон рассказал, что в январе у него были предложения от "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед".

23-летний бразилец по-прежнему считает, что поступил правильно, оставшись на "Гудисон Парк", и указывает на своих соотечественников Коутиньо и Малкома, чья мечта играть за "Барселону" разрушилась о суровую реальность.

"Кажется, в то время Луис Суарес был травмирован, поэтому они нуждались в нападающем".

"Но, как я уже говорил, из этого ничего не вышло. Я был польщен, но это часть футбола. Я счастлив в "Эвертоне", и я принял правильное решение".

"Это было посреди сезона. Я хорошо выступал в "Эвертоне", регулярно вызывался в сборную Бразилии. В то же время я видел многих бразильцев, которые уезжали в "Барселону", и не могли там освоиться. Это тоже слегка повлияло на меня".

"Я видел Малкома, который приехал туда, сыграл несколько матчей и затем отправился в "Зенит". Я видел Коутиньо, который ушел в "Баварию". Так что это влияет на тебя, нравится тебе или нет".

"Мы хорошо играем в своих клубах, вызываемся в национальную команду, а затем ты внезапно уезжаешь в клуб, где не получаешь адекватной адаптации, оказываешься на лавке, перестаешь играть. Так что я учитывал это. Как я уже сказал, я поступил правильно", — цитирует Ришарлисона Liverpool Echo.


Метки Барселона, Коутиньо, Ришарлисон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2020 12:00

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  1. mjupiter 26.06.2020 13:26 # mjupiter
    "мышление очкошника"

    ну это шутка конечно, на самом деле здраво поступил. продолжит хорошо играть еще не раз позовут в будущем.

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  2. gormartin 26.06.2020 12:30 # gormartin
    просто у Коутиньо мозги как у безвиза и его друзей, Ришарлисон оказался умнее

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  3. arhangel777 26.06.2020 12:19 # arhangel777
    А парень то с головой оказывается!

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  4. flamic 26.06.2020 12:07 # flamic
    У чела ещё и мозг имеется, помимо спорт составляющей. Моё почтение.

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