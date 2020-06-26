Ришарлисон отказал "Барселоне", потому что не захотел повторить судьбу Коутиньо
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон признался, что неудачный опыт Филиппе Коутиньо убедил его отвергнуть интерес "Барселоны".
На днях Ришарлисон рассказал, что в январе у него были предложения от "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед".
23-летний бразилец по-прежнему считает, что поступил правильно, оставшись на "Гудисон Парк", и указывает на своих соотечественников Коутиньо и Малкома, чья мечта играть за "Барселону" разрушилась о суровую реальность.
"Кажется, в то время Луис Суарес был травмирован, поэтому они нуждались в нападающем".
"Но, как я уже говорил, из этого ничего не вышло. Я был польщен, но это часть футбола. Я счастлив в "Эвертоне", и я принял правильное решение".
"Это было посреди сезона. Я хорошо выступал в "Эвертоне", регулярно вызывался в сборную Бразилии. В то же время я видел многих бразильцев, которые уезжали в "Барселону", и не могли там освоиться. Это тоже слегка повлияло на меня".
"Я видел Малкома, который приехал туда, сыграл несколько матчей и затем отправился в "Зенит". Я видел Коутиньо, который ушел в "Баварию". Так что это влияет на тебя, нравится тебе или нет".
"Мы хорошо играем в своих клубах, вызываемся в национальную команду, а затем ты внезапно уезжаешь в клуб, где не получаешь адекватной адаптации, оказываешься на лавке, перестаешь играть. Так что я учитывал это. Как я уже сказал, я поступил правильно", — цитирует Ришарлисона Liverpool Echo.
26.06.2020 12:00
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Последние комментарии:
"мышление очкошника"
ну это шутка конечно, на самом деле здраво поступил. продолжит хорошо играть еще не раз позовут в будущем.
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просто у Коутиньо мозги как у безвиза и его друзей, Ришарлисон оказался умнее
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А парень то с головой оказывается!
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У чела ещё и мозг имеется, помимо спорт составляющей. Моё почтение.
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