Джеррард: "Пусть вечеринка начнется"
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард поздравил команду Юргена Клоппа с победой в Премьер-Лиге.
Поражение "Манчестер Сити" со счетом 2:1 от "Челси" накануне вечером означает, что "Ливерпуль" досрочно становится чемпионом — впервые с 1990 года.
За всю свою карьеру в "Ливерпуле" Джеррард так и не смог выиграть Премьер-Лигу, однако Стивен безмерно рад успеху Клоппа и готов праздновать.
"Мои поздравления "Ливерпулю" с победой в Премьер-Лиге. Невероятное достижение великолепной команды, состоящей из игроков топ-уровня. Команды, возглавляемой тренером мирового уровня и его штабом. Отдельного упоминания достойны владельцы клуба за их поддержку".
"Наконец и самое главное, поздравляю фанатов, которые ждали 30 лет. Пусть вечеринка начнется", — написал наставник "Рейнджерс" в инстаграме.
26.06.2020 10:00
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Как избавились от скользящего жирорда, так сразу взяли чашку. Совпадение? Не думаю!
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КНЯЗЬ!!!
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Стиви вернись и разбей жопу лэпмсу!
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Лэмпард выиграл для Ливерпуля больше титулов, чем Стиви Джи.
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норм чирорт погорел от своей бестрофейности
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не примазывайся безтрофейник.
вечеринка пройдет без тебя.
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