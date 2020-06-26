Джеррард: "Пусть вечеринка начнется"

Стивен Джеррард Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард поздравил команду Юргена Клоппа с победой в Премьер-Лиге.

Поражение "Манчестер Сити" со счетом 2:1 от "Челси" накануне вечером означает, что "Ливерпуль" досрочно становится чемпионом — впервые с 1990 года.

За всю свою карьеру в "Ливерпуле" Джеррард так и не смог выиграть Премьер-Лигу, однако Стивен безмерно рад успеху Клоппа и готов праздновать.

"Мои поздравления "Ливерпулю" с победой в Премьер-Лиге. Невероятное достижение великолепной команды, состоящей из игроков топ-уровня. Команды, возглавляемой тренером мирового уровня и его штабом. Отдельного упоминания достойны владельцы клуба за их поддержку".

"Наконец и самое главное, поздравляю фанатов, которые ждали 30 лет. Пусть вечеринка начнется", — написал наставник "Рейнджерс" в инстаграме.


Метки Джеррард, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 26.06.2020 10:48 # fc-oil
    Как избавились от скользящего жирорда, так сразу взяли чашку. Совпадение? Не думаю!

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  2. electric 26.06.2020 10:42 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  3. scouser2005 26.06.2020 10:27 # scouser2005
    Стиви вернись и разбей жопу лэпмсу!

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  4. brown-ale 26.06.2020 10:20 # brown-ale
    Лэмпард выиграл для Ливерпуля больше титулов, чем Стиви Джи.

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  5. j-silver 26.06.2020 10:13 # j-silver
    норм чирорт погорел от своей бестрофейности

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  6. manutd-20champ 26.06.2020 10:11 # manutd-20champ
    не примазывайся безтрофейник.
    вечеринка пройдет без тебя.

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