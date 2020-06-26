Джеррард: "Пусть вечеринка начнется"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард поздравил команду Юргена Клоппа с победой в Премьер-Лиге.

Поражение "Манчестер Сити" со счетом 2:1 от "Челси" накануне вечером означает, что "Ливерпуль" досрочно становится чемпионом — впервые с 1990 года.



За всю свою карьеру в "Ливерпуле" Джеррард так и не смог выиграть Премьер-Лигу, однако Стивен безмерно рад успеху Клоппа и готов праздновать.



"Мои поздравления "Ливерпулю" с победой в Премьер-Лиге. Невероятное достижение великолепной команды, состоящей из игроков топ-уровня. Команды, возглавляемой тренером мирового уровня и его штабом. Отдельного упоминания достойны владельцы клуба за их поддержку".



"Наконец и самое главное, поздравляю фанатов, которые ждали 30 лет. Пусть вечеринка начнется", — написал наставник "Рейнджерс" в инстаграме.