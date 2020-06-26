Гвардиола: "Поздравляю "Ливерпуль" с отличным сезоном"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поздравил "Ливерпуль" с чемпионством в Премьер-Лиге и объяснил, почему его команда не смогла составить конкуренцию "красным".

Проиграв в четверг вечером "Челси" со счетом 2:1, "Сити" сложил с себя полномочия чемпиона. Гвардиоле кажется, что его команда слегка насытилась трофеями после успешных предыдущих сезонов, поэтому не смогла выдержать тот сумасшедший темп, который "Ливерпуль" задал с самого начала.

"Мы выиграли восемь трофеев подряд, чего прежде никогда не случалось в этой стране. Такое бывает, что один ты можешь упустить. Мы лишились Винни Компани, который ушел в "Андерлехт", а Эмерик Лапорт получил травму".

"Возможно, после всех этих трофеев мы не обладали той же страстью, что и "Ливерпуль".

"Мы чересчур отстали после двух чемпионских сезонов. Мы не были так же стабильны, как в предыдущих сезонах. "Ливерпуль" выиграл Лигу Чемпионов, что наделило их уверенностью в себе. Каждый свой матч они играли словно последний. Поначалу мы не играли таким образом".

"Поздравляю "Ливерпуль" с этим отличным сезоном. Нам все еще играть пять или шесть недель, но мы многое выиграли за последние годы, и мы, конечно, хотим сократить отставание".

"Мы не можем забывать, что мы по-прежнему вторые в этой лиге, а это значит мы лучше множества других команд", — цитирует Гвардиолу Goal.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2020 08:00

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  1. gandalf 26.06.2020 08:28 # gandalf
    Е6учие клоуны в защите и дырявый пэдерсон. Ну еще вар тащил лифак.

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  2. scholes22 26.06.2020 08:27 # scholes22
    КОРОЛЬ!!!

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  3. irbis85 26.06.2020 08:04 # irbis85
    с отличным сезоном...норм потроллил

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  4. j-silver 26.06.2020 08:02 # j-silver
    Челси короли АПЛ, раздают титули и коронуют кого сами хотят

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