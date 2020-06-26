Артета: "Победа — лучшее лекарство"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что для его буксующей команды нет лекарства лучше, чем победы в матчах.

Возобновив сезон после коронавирусной паузы поражениями от "Манчестер Сити" и "Брайтона", "Арсенал" лишился реальных шансов на попадание в Лигу Чемпионов.



Однако "канониры" реабилитировались, в четверг вечером одержав победу 0:2 на поле "Саутгемптона". Увиденное весьма понравилось Артете.



"Мы отреагировали, и мы добились нужного результата. Мы могли гораздо лучше играть с мячом во втором тайме, это была борьба, и это была жарко".



"Мы могли гораздо раньше обеспечить себе победу в матче, но мы были хороши. Я просил их быть командой, обороняться друг за друга и наслаждаться игрой друг с другом".



"Нам повезло, что у нас такая команда, и мне понравилось увиденное сегодня".



"В футболе важно поддерживать правильный уровень энергии и страсти. Ты слегка теряешь в этом, когда проигрываешь, поэтому победа — это лучшее лекарство", — цитирует Артету Sky Sports.