Клопп произнес первые слова после чемпионства

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп произнес первые слова в статусе чемпиона Премьер-Лиги. И расплакался.

Поражение 2:1 "Манчестер Сити" от "Челси" в четверг вечером означает, что "Ливерпуль" стал недосягаем во главе Премьер-Лиги.



"Красные" становятся чемпионом после 30 лет ожидания, и это невероятно эмоциональный момент для Клоппа.



"Это такой большой момент, и я совершенно потрясен. Сегодня я лишь могу сказать (болельщикам): это для вас. Это невероятно. Надеюсь, вы, празднуя, останетесь дома или выйдете на крыльцо своего дома, если захотите, но не более".



"У меня нет слов, это невероятно. Это значительно превосходит то, что я считал возможным. Стать чемпионом с этим клубом — абсолютно невероятно".



"95-100 минут матча "Сити" были очень напряженными, как вы понимаете. Я не хотел в этом участвовать, но ты все равно участвуешь, если смотришь игру".



"Это было напряженно. Но это невероятное достижение в исполнении моих игроков, они были исключительно хороши на протяжении двух-трех последних лет, и для меня одно удовольствие работать с ними".



"Мы испытали облегчение после этой трехмесячной паузы, когда никто не знал, что будет дальше, и мы не были на 100 процентов уверены, что снова будем играть".



"Матчи в Премьер-Лиге — это сложно, и каждый матч отличается, поэтому я был очень рад после победы над "Пэлас". Этот матч позволил мне на 100 процентов почувствовать, что все будет нормально", — сообщил Клопп Sky Sports.