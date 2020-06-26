"Челси" помог "Ливерпулю" стать чемпионом Премьер-Лиги

"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Премьер-Лиги после того, как "Челси" отпраздновал победу над главным преследователем "красных" в лице "Манчестер Сити" — 2:1.

Относительно предыдущего матча главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард поменял двоих игроков, выпустив Росса Баркли и Кристиана Пулишича вместо Рубена Лофтус-Чика и Маттео Гендузи.



У "горожан" можно было насчитать шесть перестановок в старте по сравнению со средой. Освежили команду Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Кайл Уолкер, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг.



"Сити" практически по-хозяйски начал матч, уверенно контролируя мяч и прессингуя соперника на его половине поля. На 18-й минуте Фернандиньо ударом головой после подачи со штрафного заставил голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу вытаскивать снаряд из под перекладины.



Стартовый натиск гостей ослабел, и игра выравнялась. Атаки "синих" становились все смелее, а на 33-й минуте Эдерсон ответил своим блестящим сейвом, отразив удар головой Андреаса Кристенсена после подачи углового.



Спустя пять минут оборона "горожан" провалилась, и Пулишич получил возможность убежать в прорыв. Кристиан проскочил мимо Менди, добрался до штрафной и обводящим ударом послал мяч в правый нижний угол ворот — 1:0.



Поведя в счете, "Челси" сосредоточился на контратаках, отдав мяч под контроль "Сити".



В позиционных атаках гости смотрелись слабо, однако на помощь им пришел стандарт. На 55-й минуте Кевин Де Брюйне как рукой перебросил мяч через стенку, исполняя штрафной, а Кепа даже не потянулся в "девятку" — 1:1.



Спустя две минуты "горожане" едва не вышли вперед. Стерлинг, решив наказать рванувшего из своих ворот Кепу, с линии штрафной пробил в штангу.



На 62-й минуте Эдерсон неудачно ввел мяч в игру, сделав подарок Маунту. Мейсон устремился в штрафную, но пробил мимо.



Отделавшись испугом, "Сити" продолжил оказывать давление, но на 71-й минуте еще раз провалился в обороне. Пулишич убежал в прорыв, обошел Эдерсона и направил мяч в ворота, однако Уолкер успел совершить сейв на линии.



На 75-й минуте у ворот Эдерсона вновь было горячо. На выручку к бразильскому голкиперу, который отчаянно сражался на линии, пришел Фернандиньо — и сыграл рукой! Красная карточка и пенальти, уверенно реализованный Виллианом — 2:1.



На этом игра по сути закончилось. Вдесятером гости уже ничего не предложили.



Четыре года назад "Челси" остановил "Тоттенхэм", благодаря чему "Лестер" досрочно стал чемпионом. Сегодня "синие" повторили этот трюк с "Сити", тем самым короновав "Ливерпуль". Команда Фрэнка Лэмпарда блестяще сыграла на контратаках, воспользовавшись слабостью соперника в обороне, а благодаря победе укрепила свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.



"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче