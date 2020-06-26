"Челси" помог "Ливерпулю" стать чемпионом Премьер-Лиги

Удаление Фернандиньо "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Премьер-Лиги после того, как "Челси" отпраздновал победу над главным преследователем "красных" в лице "Манчестер Сити" — 2:1.

Относительно предыдущего матча главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард поменял двоих игроков, выпустив Росса Баркли и Кристиана Пулишича вместо Рубена Лофтус-Чика и Маттео Гендузи.

У "горожан" можно было насчитать шесть перестановок в старте по сравнению со средой. Освежили команду Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Кайл Уолкер, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг.

"Сити" практически по-хозяйски начал матч, уверенно контролируя мяч и прессингуя соперника на его половине поля. На 18-й минуте Фернандиньо ударом головой после подачи со штрафного заставил голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу вытаскивать снаряд из под перекладины.

Стартовый натиск гостей ослабел, и игра выравнялась. Атаки "синих" становились все смелее, а на 33-й минуте Эдерсон ответил своим блестящим сейвом, отразив удар головой Андреаса Кристенсена после подачи углового.

Спустя пять минут оборона "горожан" провалилась, и Пулишич получил возможность убежать в прорыв. Кристиан проскочил мимо Менди, добрался до штрафной и обводящим ударом послал мяч в правый нижний угол ворот — 1:0.

Поведя в счете, "Челси" сосредоточился на контратаках, отдав мяч под контроль "Сити".

В позиционных атаках гости смотрелись слабо, однако на помощь им пришел стандарт. На 55-й минуте Кевин Де Брюйне как рукой перебросил мяч через стенку, исполняя штрафной, а Кепа даже не потянулся в "девятку" — 1:1.

Спустя две минуты "горожане" едва не вышли вперед. Стерлинг, решив наказать рванувшего из своих ворот Кепу, с линии штрафной пробил в штангу.

На 62-й минуте Эдерсон неудачно ввел мяч в игру, сделав подарок Маунту. Мейсон устремился в штрафную, но пробил мимо.

Отделавшись испугом, "Сити" продолжил оказывать давление, но на 71-й минуте еще раз провалился в обороне. Пулишич убежал в прорыв, обошел Эдерсона и направил мяч в ворота, однако Уолкер успел совершить сейв на линии.

На 75-й минуте у ворот Эдерсона вновь было горячо. На выручку к бразильскому голкиперу, который отчаянно сражался на линии, пришел Фернандиньо — и сыграл рукой! Красная карточка и пенальти, уверенно реализованный Виллианом — 2:1.

На этом игра по сути закончилось. Вдесятером гости уже ничего не предложили.

Четыре года назад "Челси" остановил "Тоттенхэм", благодаря чему "Лестер" досрочно стал чемпионом. Сегодня "синие" повторили этот трюк с "Сити", тем самым короновав "Ливерпуль". Команда Фрэнка Лэмпарда блестяще сыграла на контратаках, воспользовавшись слабостью соперника в обороне, а благодаря победе укрепила свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.

"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2020 00:10

Количество просмотров Просмотров: 4702

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. mikkiynwa 26.06.2020 00:57 # mikkiynwa
    Всех кого обидел когда - то сорян.

    Всем счастливо и удачи!

    Берегите себя!

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  2. stevens 26.06.2020 00:56 # stevens
    НАЧАЛЬНИК ПО ОТСОСАМ ТОЛСТЫХ ЧЛЕНОВ, НАЧАЛЬНИК ПО ОТСОСАМ ТОЛСТЫХ ЧЛЕНОВ.

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  3. m-ballack 26.06.2020 00:55 # m-ballack
    Что ж, с долгожданный чемпиком колбасные!

    Думаю, вам было бы приятнее отметить его победой на Этихаде, но 3 очка есть 3 очка, нам нужно стараться потеснить Лестер.

    Так же считаю, что сегодня нет смысла выявлять горелых xyecocов, тк вечер вышел чрезмерно эмоциональным для всех сторон, посему коэффициент иррациональных комментариев выше обычного.

    Под конец комментария хотел написать шутку про шустрого Клоппа, который в перерыве перестраховался и на всякий случай наротировал на пенку, но не буду, сегодня немец уже дважды топ офишл.

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  4. thegodfather 26.06.2020 00:55 # thegodfather
    у Челси 10 ударов в створ.
    У МС 2, из которых 1 это штрафной удар бревна

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  5. superglor 26.06.2020 00:53 # superglor
    Чемпионы у телевизора

    https://twitter.com/nice2cu2cunice/status/1276267917479469056

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  6. asnural 26.06.2020 00:53 # asnural
    Ливерпулю вручат титул по удаленке

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  7. idel 26.06.2020 00:51 # idel
    Chelsea xG 4.21 - 0.69 Manchester City
    Самая атакующая/создающая команда - это мы)

    Синих с победой и адекватных скаузеров с чемпионством, пара-тройка оных еще осталась тут.

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  8. asnural 26.06.2020 00:50 # asnural
    У колбасни истерика. Хули , 30 лет без титула. Это как старая дева без ебли...а тут на , сразу в рот...

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  9. mr-s1n1st3r 26.06.2020 00:48 # mr-s1n1st3r
    Наконец-то смогу сменить статус ВК.

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  10. xoce-moyp 26.06.2020 00:48 # xoce-moyp
    ВОТ И ВСЁ!!! Ливерпуль - Чемпион АПЛ, гонимые хуесосы в загоне! Рад был общению! Надеюсь больше не свидимся! Всем пока!

    П.С: Педрофаны Вротьебалси и прочие гонимые хуесосы, надеюсь вы тут проведёте остаток своих дней!

    Епал я эту помойку! Ахахахаха! Ха-ха-ха!

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  11. thegodfather 26.06.2020 00:47 # thegodfather
    в который раз убеждаюсь, что челси - это фундамент апл.
    а ливерпуль это параша

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  12. asnural 26.06.2020 00:47 # asnural
    Лэмпард подарил титул Джеррардке

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  13. vyrentz 26.06.2020 00:46 # vyrentz
    Обязательно к просмотру.

    Как праздновали парни ЛФК
    https://twitter.com/CalvesLikeShaq/status/1276267423751188480?s=19

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  14. vyrentz 26.06.2020 00:45 # vyrentz
    Jurgen Klopp: “This is for Kenny - you had to wait. Stevie you too. I know how much this means to everyone."

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  15. dom1no 26.06.2020 00:44 # dom1no
    Ливапуль действующий чемпион Англии, действующий обладатель лч, чемпион мира среди клубов и победитель суперкубка Европы, запомните это , а вы все дети тупых пенсохохлятских шлюх и бездари обоссаные

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  16. jjflash68 26.06.2020 00:42 # jjflash68
    Раскукарекались членопенсы и пидорократы, что сучкам крикнули апорт и они что-то там принесли. Игрой больше, игрой меньше все равно сами взяли бы чашку.

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  17. godlike 26.06.2020 00:41 # godlike
    самое главное это добыты важнейшие 3 очка и отрыв от помюйки снова 5 очков, а до лестера всего одно и учитывая календарь то и их сместим рано или поздно с 3 строчки

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  18. vodila 26.06.2020 00:40 # vodila
    Михайло, пили ветку с главной новостью. Хоть немного комментов получишь на своем однищавшем сайте))

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  19. dragon 26.06.2020 00:40 # dragon
    https://www.youtube.com/watch?v=JAoNX6858mI

    (ответить)

  20. asnural 26.06.2020 00:40 # asnural
    МанСити...вот же вас на посмешище Лэмпард выставил. Отжарили в матче и еще заставят плясать на Этихаде перед ливерной колбасой. Да перед ними этого 30 лет никто не делал. З - Западло

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