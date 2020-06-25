Сульшер: "Матич играет в свой лучший футбол"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что сейчас полузащитник Неманья Матич демонстрирует лучший футбол в своей карьере.

В минувшую среду Сульшер впервые составил треугольник в центре поля из Поля Погба, Бруну Фернандеша и как раз Матича, что помогло "красным дьяволам" одержать убедительную победу 3:0 над "Шеффилд Юнайтед".



Контракт Матича рассчитан до конца следующего сезона, и Сульшер обещает 31-летнему сербу важную роль в команде.



"Неманья играет в свой лучший футбол. Впервые за много, много лет он провел хорошую предсезонную подготовку, и в этом матче он диктовал игру. Его опыт жизненно важен для нас".



"Я очень, очень рад, что мы наблюдаем Матича в его лучшем обличье. Он важен для нас, а что будет дальше, зависит от его игры и желания остаться. В данный момент он в отличной форме", — цитирует Сульшера Daily Mail.