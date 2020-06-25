"Арсенал" одержал победу в гостях у "Саутгемптона"

Эдди Нкетиа "Арсенал" одержал свою первую победу после возобновления сезона, на выезде разобравшись с "Саутгемптоном" — 0:2.

Стартовый состав "святых" не изменился относительно победы 0:3 в гостях у "Норвича".

По сравнению с выездом к "Брайтону" главный тренер "канониров" Микель Артета ввел в стартовый состав своей команды Эмилиано Мартинеса, Кирана Тирни, Гранита Джаку и Эдди Нкетиа.

"Арсенал" робко начал этот матч, но вскоре исправил впечатление о себе. На восьмой минуте Нкетиа поразил чужие ворота после прострела от Букайо Сака, однако гол не был засчитан из-за офсайда. А спустя пару минут Пьер-Эмерик Обамеянг убежал в прорыв по левому краю после заброса со своей половины и сотряс перекладину.

А уже на 20-й минуте гости все же открыли счет. Нкетиа отправился прессинговать голкипера "Саутгемптона" Алекса Маккарти, и тот совершил ошибку, пытаясь отдать пас на защитника за пределами своей штрафной. Эдди быстро нагнал мяч и поразил пустые ворота — 0:1.

Такой нелепый гол пошатнул уверенность "святых" в себе. Далее "Арсенал" имел значительное преимущество по владению мячом, хотя атаковал недостаточно остро.

Во втором тайме "канониры" смотрелись чуть лучше, не допуская провалов в обороне, но вместе с тем недостаточно убедительно атакуя.

Свой лучший момент "Саутгемптон" создал на 78-й минуте, когда вышедший на замену Шейн Лонг грудью принял мяч после дальнего заброса, а затем нанес мощный удар, однако Мартинес справился.

На 85-й минуте Джек Стивенс получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Обамеянге. Розыгрыш назначенного штрафного обернулся голом. Это Джо Уиллок сыграл на добивании после сейва Маккарти — 0:2.

После двух удручающих результатов "Арсенал" нуждался в глотке свежего воздуха и этот глоток получил. Конечно, ни о каком попадании в Лигу Чемпионов уже не может быть и речи, однако Микель Артета может почерпнуть определенный позитив на будущее.

"Саутгемптон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 25.06.2020 23:20 # skychnie-oboi
    Что будет с сайтом - который отсчитывает 30 лет ЛФк без чемпика(((

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  2. thegodfather 25.06.2020 23:19 # thegodfather
    https://lastwonatrophy.co.uk/liverpool/league/

    последние 45 минут:?

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  3. kos9k 25.06.2020 23:19 # kos9k
    бля сити соберись, нужно чемп оформить в очном матче!

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  4. kos9k 25.06.2020 23:18 # kos9k
    21.06.2020 22:57 #
    bezviz

    как я и предсказывал, потеряют очки с эвертоном, уже не 2 матча до чемпионства а 3, потом 4 и так далее)) доминация по колбасному хахаха

    Источник: http://fapl.ru/posts/79190/?c=1


    и это только мизерная часть вухахаха

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  5. jirrort 25.06.2020 23:18 # jirrort
    Изи чемпик в след сезоне для Челси скриньте

    (ответить)

  6. sellman 25.06.2020 23:17 # sellman
    Как же забавно читать местных экспертов, которые делятся мнением по поводу Ьарклея и Маунта.

    А тем временем Челси с 35% владения 6 ударов по воротам и гол, а Сити с 65% - 3 удара 0 голов.

    Но местная фауна дегенератов конечно же лучше разбирается в футболе

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  7. kos9k 25.06.2020 23:17 # kos9k
    21.06.2020 21:52 #
    bezviz

    колбаса с такой игрой 20 очков отрыва в конце может сократить до 3-4, и уже не будет такой эпичный чемпик для них, если бы отрыв был каких-то очков 9, как в прошлом сезоне, я бы уже побежал ставить хату на чемпионство сити

    Источник: http://fapl.ru/posts/79187/?c=1

    (ответить)

  8. bezviz 25.06.2020 23:16 # bezviz
    у Челси самый пи3датый перформанс на трибунах, красота, аристократический синий цвет, просто шик, все на высшем уровне, это не красное убожество на инфилде! луи витоны в футболе!

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  9. funkyfresh 25.06.2020 23:14 # funkyfresh
    нормас, но не покидает ощущение что катаем товарняк

    пс - а зачем ливерных показывают? у них праздник раз в 30 лет?

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  10. cristean2 25.06.2020 23:13 # cristean2
    Лэмпс что за х-ня, где топчик на Гилморе, зачем ты это лысое полено пихаешь в состав? Неужели дело только в возрасте...

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  11. anabanana94 25.06.2020 23:12 # anabanana94
    Щельсе отсосет во втором тайме, скиньте!)))

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  12. pamirec777 25.06.2020 23:11 # pamirec777
    07.08.2019 01:33 #
    superglor

    Как смешно за последние 10 лет уже третий раз читать одно и то же - как псевдожурналисты с совершенно серьезными е6лами пишут что Ливарпук после успешного сезона и 2 места вот щас-то точно должен стать чемпионом.

    2009/10 - обосрались с треском. 7 место.
    2014/15 - обосрались с треском. 6 место.
    2019/20 - ну вы поняли.

    Думаю в этот раз жoпу поднапрягут и займут аж 5 место.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/72570/?c=1

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  13. thegodfather 25.06.2020 23:10 # thegodfather
    и что не говорите, но канте в опорке хоть какае-то надежность, ему бы топовых выжигал в партнеры и тип-топ.
    с жоржинье наш бы центр уже на 20 сдох и пускал бы все атаки мс .

    жорж может под аутсайдеров не плох, но с топами это провал

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  14. yamateh 25.06.2020 23:09 # yamateh
    Маунт и Баркли пешеход
    Нужен центр

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  15. thegodfather 25.06.2020 23:07 # thegodfather
    баркли суко опять 5 колесо
    его надо выпускать во 2 тайме, чтобы усилить игру, чтобы он на фоне уставших игроков соперника показал 15-20 минут на свежести свое превосходство.
    в равных условиях и физ кондициях он просто невидимка, что есть на поле, что нету)

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  16. sausage 25.06.2020 23:07 # sausage
    Лэмпард в этом сезоне пару-тройку раз играл по конспектам Корте, а сегодня походу конспекты Маура где-то откопал. Грамотный автобус с резкими контрами пока даёт результат.

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  17. liverpo0ol 25.06.2020 23:06 # liverpo0ol
    Кама вышел, будет перестрелка

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  18. thegodfather 25.06.2020 23:05 # thegodfather
    пиздец до какой же степени унылый и скучный футбол пепа, просто ватокат.
    Я ща усну

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  19. cristean2 25.06.2020 23:05 # cristean2
    Пуля хорош конечно, и дело даже не в эпизоде с голом, очень быстр, умные передачи, по обводкам не Азар конечно, но явно топ

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  20. kos9k 25.06.2020 23:05 # kos9k
    21.06.2020 23:20 #
    bezviz

    наперед поздравляю с чемпионством, это будет легко и предсказуемо)

    Источник: http://fapl.ru/posts/79190/?c=1

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