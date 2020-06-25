"Арсенал" одержал победу в гостях у "Саутгемптона"
"Арсенал" одержал свою первую победу после возобновления сезона, на выезде разобравшись с "Саутгемптоном" — 0:2.
Стартовый состав "святых" не изменился относительно победы 0:3 в гостях у "Норвича".
По сравнению с выездом к "Брайтону" главный тренер "канониров" Микель Артета ввел в стартовый состав своей команды Эмилиано Мартинеса, Кирана Тирни, Гранита Джаку и Эдди Нкетиа.
"Арсенал" робко начал этот матч, но вскоре исправил впечатление о себе. На восьмой минуте Нкетиа поразил чужие ворота после прострела от Букайо Сака, однако гол не был засчитан из-за офсайда. А спустя пару минут Пьер-Эмерик Обамеянг убежал в прорыв по левому краю после заброса со своей половины и сотряс перекладину.
А уже на 20-й минуте гости все же открыли счет. Нкетиа отправился прессинговать голкипера "Саутгемптона" Алекса Маккарти, и тот совершил ошибку, пытаясь отдать пас на защитника за пределами своей штрафной. Эдди быстро нагнал мяч и поразил пустые ворота — 0:1.
Такой нелепый гол пошатнул уверенность "святых" в себе. Далее "Арсенал" имел значительное преимущество по владению мячом, хотя атаковал недостаточно остро.
Во втором тайме "канониры" смотрелись чуть лучше, не допуская провалов в обороне, но вместе с тем недостаточно убедительно атакуя.
Свой лучший момент "Саутгемптон" создал на 78-й минуте, когда вышедший на замену Шейн Лонг грудью принял мяч после дальнего заброса, а затем нанес мощный удар, однако Мартинес справился.
На 85-й минуте Джек Стивенс получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Обамеянге. Розыгрыш назначенного штрафного обернулся голом. Это Джо Уиллок сыграл на добивании после сейва Маккарти — 0:2.
После двух удручающих результатов "Арсенал" нуждался в глотке свежего воздуха и этот глоток получил. Конечно, ни о каком попадании в Лигу Чемпионов уже не может быть и речи, однако Микель Артета может почерпнуть определенный позитив на будущее.
"Саутгемптон" — "Арсенал". Отчет о матче
25.06.2020 22:00
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Последние комментарии:
Что будет с сайтом - который отсчитывает 30 лет ЛФк без чемпика(((
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https://lastwonatrophy.co.uk/liverpool/league/
последние 45 минут:?
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бля сити соберись, нужно чемп оформить в очном матче!
(ответить)
21.06.2020 22:57 #
bezviz
как я и предсказывал, потеряют очки с эвертоном, уже не 2 матча до чемпионства а 3, потом 4 и так далее)) доминация по колбасному хахаха
Источник: http://fapl.ru/posts/79190/?c=1
и это только мизерная часть вухахаха
(ответить)
Изи чемпик в след сезоне для Челси скриньте
(ответить)
Как же забавно читать местных экспертов, которые делятся мнением по поводу Ьарклея и Маунта.
А тем временем Челси с 35% владения 6 ударов по воротам и гол, а Сити с 65% - 3 удара 0 голов.
Но местная фауна дегенератов конечно же лучше разбирается в футболе
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21.06.2020 21:52 #
bezviz
колбаса с такой игрой 20 очков отрыва в конце может сократить до 3-4, и уже не будет такой эпичный чемпик для них, если бы отрыв был каких-то очков 9, как в прошлом сезоне, я бы уже побежал ставить хату на чемпионство сити
Источник: http://fapl.ru/posts/79187/?c=1
(ответить)
у Челси самый пи3датый перформанс на трибунах, красота, аристократический синий цвет, просто шик, все на высшем уровне, это не красное убожество на инфилде! луи витоны в футболе!
(ответить)
нормас, но не покидает ощущение что катаем товарняк
пс - а зачем ливерных показывают? у них праздник раз в 30 лет?
(ответить)
Лэмпс что за х-ня, где топчик на Гилморе, зачем ты это лысое полено пихаешь в состав? Неужели дело только в возрасте...
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Щельсе отсосет во втором тайме, скиньте!)))
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07.08.2019 01:33 #
superglor
Как смешно за последние 10 лет уже третий раз читать одно и то же - как псевдожурналисты с совершенно серьезными е6лами пишут что Ливарпук после успешного сезона и 2 места вот щас-то точно должен стать чемпионом.
2009/10 - обосрались с треском. 7 место.
2014/15 - обосрались с треском. 6 место.
2019/20 - ну вы поняли.
Думаю в этот раз жoпу поднапрягут и займут аж 5 место.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/72570/?c=1
(ответить)
и что не говорите, но канте в опорке хоть какае-то надежность, ему бы топовых выжигал в партнеры и тип-топ.
с жоржинье наш бы центр уже на 20 сдох и пускал бы все атаки мс .
жорж может под аутсайдеров не плох, но с топами это провал
(ответить)
Маунт и Баркли пешеход
Нужен центр
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баркли суко опять 5 колесо
его надо выпускать во 2 тайме, чтобы усилить игру, чтобы он на фоне уставших игроков соперника показал 15-20 минут на свежести свое превосходство.
в равных условиях и физ кондициях он просто невидимка, что есть на поле, что нету)
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Лэмпард в этом сезоне пару-тройку раз играл по конспектам Корте, а сегодня походу конспекты Маура где-то откопал. Грамотный автобус с резкими контрами пока даёт результат.
(ответить)
Кама вышел, будет перестрелка
(ответить)
пиздец до какой же степени унылый и скучный футбол пепа, просто ватокат.
Я ща усну
(ответить)
Пуля хорош конечно, и дело даже не в эпизоде с голом, очень быстр, умные передачи, по обводкам не Азар конечно, но явно топ
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21.06.2020 23:20 #
bezviz
наперед поздравляю с чемпионством, это будет легко и предсказуемо)
Источник: http://fapl.ru/posts/79190/?c=1
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