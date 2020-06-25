"Арсенал" одержал победу в гостях у "Саутгемптона"

"Арсенал" одержал свою первую победу после возобновления сезона, на выезде разобравшись с "Саутгемптоном" — 0:2.

Стартовый состав "святых" не изменился относительно победы 0:3 в гостях у "Норвича".



По сравнению с выездом к "Брайтону" главный тренер "канониров" Микель Артета ввел в стартовый состав своей команды Эмилиано Мартинеса, Кирана Тирни, Гранита Джаку и Эдди Нкетиа.



"Арсенал" робко начал этот матч, но вскоре исправил впечатление о себе. На восьмой минуте Нкетиа поразил чужие ворота после прострела от Букайо Сака, однако гол не был засчитан из-за офсайда. А спустя пару минут Пьер-Эмерик Обамеянг убежал в прорыв по левому краю после заброса со своей половины и сотряс перекладину.



А уже на 20-й минуте гости все же открыли счет. Нкетиа отправился прессинговать голкипера "Саутгемптона" Алекса Маккарти, и тот совершил ошибку, пытаясь отдать пас на защитника за пределами своей штрафной. Эдди быстро нагнал мяч и поразил пустые ворота — 0:1.



Такой нелепый гол пошатнул уверенность "святых" в себе. Далее "Арсенал" имел значительное преимущество по владению мячом, хотя атаковал недостаточно остро.



Во втором тайме "канониры" смотрелись чуть лучше, не допуская провалов в обороне, но вместе с тем недостаточно убедительно атакуя.



Свой лучший момент "Саутгемптон" создал на 78-й минуте, когда вышедший на замену Шейн Лонг грудью принял мяч после дальнего заброса, а затем нанес мощный удар, однако Мартинес справился.



На 85-й минуте Джек Стивенс получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Обамеянге. Розыгрыш назначенного штрафного обернулся голом. Это Джо Уиллок сыграл на добивании после сейва Маккарти — 0:2.



После двух удручающих результатов "Арсенал" нуждался в глотке свежего воздуха и этот глоток получил. Конечно, ни о каком попадании в Лигу Чемпионов уже не может быть и речи, однако Микель Артета может почерпнуть определенный позитив на будущее.



"Саутгемптон" — "Арсенал". Отчет о матче