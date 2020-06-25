Джурабчан поможет "Арсеналу" арендовать Коутиньо

Филиппе Коутиньо Агент Киа Джурабчан надеется устроить переход полузащитника Филиппе Коутиньо в "Арсенал" этим летом.

Достоверно известно, что Джурабчан является фанатом "Арсенала" и состоит в хороших отношениях со спортивным директором лондонцев Раулем Санллехи и техническим директором Эду.

Ранее на этой неделе Джурабчан выбил от "Арсенала" новые контракты для критикуемого Давида Луиса и не сыгравшего ни одного матча за клуб Седрика Соареша.

Теперь британец иранского происхождения собирается закрыть вопрос с будущим Коутиньо, другого своего клиента. По информации Daily Mirror, Джурабчан собирается перевезти экс-игрока "Ливерпуля" на "Эмирейтс".

В идеале "Барселона" предпочла бы продать Коутиньо, однако не самая убедительная игра Филиппе в "Баварии" и экономический кризис заставляют каталонский клуб довольствоваться уходом полузащитника в аренду на следующий сезон.


Метки Арсенал, Барселона, Джурабчан, Коутиньо

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2020 21:00

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  1. firmino9 25.06.2020 21:40 # firmino9
    Напоминает ситуацию с Глебом....

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  2. gormartin 25.06.2020 21:28 # gormartin
    жопа всем в следующем сезоне АПЛ за арсеном пенсы как обычно сосут

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  3. gerrard08 25.06.2020 21:24 # gerrard08
    Омг, опускается бразил люто. Уж лучше в италию. Хотя ментально идеально подходит гг.

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