Джурабчан поможет "Арсеналу" арендовать Коутиньо

Агент Киа Джурабчан надеется устроить переход полузащитника Филиппе Коутиньо в "Арсенал" этим летом.

Достоверно известно, что Джурабчан является фанатом "Арсенала" и состоит в хороших отношениях со спортивным директором лондонцев Раулем Санллехи и техническим директором Эду.



Ранее на этой неделе Джурабчан выбил от "Арсенала" новые контракты для критикуемого Давида Луиса и не сыгравшего ни одного матча за клуб Седрика Соареша.



Теперь британец иранского происхождения собирается закрыть вопрос с будущим Коутиньо, другого своего клиента. По информации Daily Mirror, Джурабчан собирается перевезти экс-игрока "Ливерпуля" на "Эмирейтс".



В идеале "Барселона" предпочла бы продать Коутиньо, однако не самая убедительная игра Филиппе в "Баварии" и экономический кризис заставляют каталонский клуб довольствоваться уходом полузащитника в аренду на следующий сезон.