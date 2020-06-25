Клайн покинет "Ливерпуль" 30 июня

Защитник Натаниэль Клайн покинет "Ливерпуль" по истечении своего контракта в конце этого месяца.

В июле 2015 "красные" приобрели Клайна у "Саутгемптона" за 12.5 миллионов фунтов. Натаниэль очень позитивно начал свою карьеру в мерсисайдском клубе, сыграв здесь 52 матча в своем первом сезоне.



В следующем сезоне Клайн тоже выглядел неплохо, сыграв каждый матч "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, за исключением одного, а дальше для Натаниэля началась черная полоса.



Из-за проблем со здоровьем 29-летний англичанин сыграл только 10 матчей за "красных" в трех последних сезонах, и даже командировка в "Борнмут" во второй половине прошлой кампании не помогла защитнику встряхнуть свою ушедшую в пике карьеру.



Клайн не будет продлевать до конца сезона свой истекающий контракт и покинет "Ливерпуль", за который он всего сыграл 103 матча, уже 30 июня.