Невилл: "На защитников "Арсенала" нельзя положиться"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал защитников "Арсенала".

После возобновления сезона "Арсенал" успел потерпеть поражения от "Манчестер Сити" и "Брайтона", которые перечеркнули шансы "канониров" попасть в Лигу Чемпионов.



Невилл советует главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете начать перестройку команды с избавления от центральных защитников, которые играют слишком рискованно и раз за разом подводят команду.



"На защиту "Арсенала" просто нельзя положиться, и это длится уже годы".



"Все мы говорили это. Нужно сказать, Микель Артета изменил их стиль игры, и я думаю, они стали лучше обороняться, чем прежде, но отдельные игроки тебя непременно подведут".



"Как бы хорошо ты ни выстроил свою команду, если хотя бы один из защитников будет уязвим или совершать ошибки — как мы убедились по матчам против "Манчестер Сити" и "Брайтона", — тебя ждет расплата".



"Им просто нужны защитники с лучшей концентрацией. Джейми Каррагер как-то говорил, что Деян Ловрен эмоционален. Во мне тоже были элементы эмоциональности, но сэр Алекс Фергюсон сразу же выбивал их из меня. Он говорил, что ненавидит эмоциональных защитников. Он хотел, чтобы его защитники были хладнокровны".



"Защитники "Арсенала" регулярно совершают эти ошибки, когда они пытаются отобрать мяч, то привозят пенальти. Они стараются выиграть мяч, когда это невозможно".



"Будучи защитником, порой ты должен поумерить свое эго и не бросаться спасать команду, потому что твои партнеры по команде могут вернуться назад. Мы годами наблюдаем за тем, как слишком много защитников "Арсенала" пытаются выиграть первый мяч, идя ва-банк".



"Давид Луис, Шкодран Мустафи и Сократис Папастатопулос, когда играет, делают это. Они идут ва-банк, им нравится вступать в борьбу, когда этого делать не нужно. Они чувствуют, что должны во что бы то ни стало выиграть мяч, хотя его не суждено выиграть", — сообщил Невилл в своем подкасте.