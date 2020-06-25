Манкильо и Кэрролл заключили новые контракты с "Ньюкаслом"

Защитник Хавьер Манкильо и нападающий Энди Кэрролл заключили новые контракты с "Ньюкаслом".

Напомним, Кэрролл вернулся в "Ньюкасл" только прошлым летом, присоединившись к родному клубу свободным агентом из "Вест Хэма".



В этом сезоне Премьер-Лиги Кэрролл сыграл 15 матчей, но только четырежды выходил в стартовом составе и не забил ни одного гола.



Тем не менее, 31-летний англичанин получил новый контракт на один год. А вот соглашение Манкильо, ставшего очень важным игроком для "сорок" при Стиве Брюсе, рассчитано до июня 2024.



Также "Ньюкасл" отчитался, что полузащитник Мэтти Лонгстафф, который мог стать свободным агентом 30 июня, согласился продлить свой контракт до конца сезона.



Наконец, клуб с "Сент-Джеймс Парк" продлил до конца сезона арендные соглашения по Набилю Бенталебу, Данни Роузу и Валентино Лазаро.