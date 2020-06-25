Педро перейдет в "Рому" по окончании сезона

Вингер "Челси" Педро перейдет в "Рому" на правах свободного агента по окончании этого сезона.

В минувший вторник "синие" объявили о краткосрочном продлении истекающих контрактов Педро и Виллиана, причем насчет последнего главный тренер Фрэнк Лэмпард сказал, что клуб еще может заключить новую сделку.



А вот Педро совершенно точно покинет "Стэмфорд Бридж" этим летом. Sky Sports подтверждает информацию о том, что 32-летний испанец уже согласовал свой переход в "Рому".



Педро, перебравшийся в Лондон из "Барселоны" в августе 2015, поможет команде Лэмпарда провести оставшиеся матчи в Премьер-Лиге, Кубке Англии и Лиге Чемпионов, после чего уедет в Италию.



Вместе с "Челси" Педро выигрывал Премьер-Лигу, Лигу Европы и Кубок Англии, однако оформленный трансфер Хакима Зийеша и амбиции в отношении Кая Хаверца позволяют Лэмпарда безболезненно отпустить ветерана.