Педро перейдет в "Рому" по окончании сезона
Вингер "Челси" Педро перейдет в "Рому" на правах свободного агента по окончании этого сезона.
В минувший вторник "синие" объявили о краткосрочном продлении истекающих контрактов Педро и Виллиана, причем насчет последнего главный тренер Фрэнк Лэмпард сказал, что клуб еще может заключить новую сделку.
А вот Педро совершенно точно покинет "Стэмфорд Бридж" этим летом. Sky Sports подтверждает информацию о том, что 32-летний испанец уже согласовал свой переход в "Рому".
Педро, перебравшийся в Лондон из "Барселоны" в августе 2015, поможет команде Лэмпарда провести оставшиеся матчи в Премьер-Лиге, Кубке Англии и Лиге Чемпионов, после чего уедет в Италию.
Вместе с "Челси" Педро выигрывал Премьер-Лигу, Лигу Европы и Кубок Англии, однако оформленный трансфер Хакима Зийеша и амбиции в отношении Кая Хаверца позволяют Лэмпарда безболезненно отпустить ветерана.
25.06.2020 17:00
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Нормально в Англии попылил. Всем бы такую карьеру с лавки Барселоны.
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