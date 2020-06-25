31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей четверга

В четверг, 25 июня, тремя поединками завершится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — УОТФОРД 20:00



Судя по всему, внутри "Бернли" разгорается конфликт между тренером Шоном Дайчем и руководством, однако это случается слишком поздно, чтобы прописка "бордовых" в Премьер-Лиге оказалась под угрозой. А вот "Уотфорд" с головой ушел в борьбу за выживание, выиграв лишь один из девяти своих последних матчей во всех турнирах. "Бернли" одержал четыре победы в семи встречах с "шершнями" в Премьер-Лиге.



В лазарете "Бернли" остаются Эшли Барнс, Робби Брэйди, Йоханн Берг Гудмундссон и Крис Вуд. Джефф Хендрик не согласовал новый контракт и уходит свободным агентом.



"Уотфорд" снова может задействовать Кике Фемению и Адама Мазину, которые не играл с "Лестером" в качестве меры предосторожности. Дарил Янмат, Жерар Деулофеу и Айзек Саксесс в остатке сезона уже не сыграют.



САУТГЕМПТОН — АРСЕНАЛ 20:00 Онлайн-трансляция



"Саутгемптон" находится всего в одной победе от знакового рубежа в 40 очков, тогда как "Арсенал" своими двумя поражениями после возобновления сезона лишился шансов на Лигу Чемпионов. Поэтому во многом сезон для обеих команд уже завершен. "Святые" выиграли три из пяти последних домашних матчей против "канониров" в Премьер-Лиге — больше, чем в 12 предыдущих.



Вингер "Саутгемтона" Мусса Дженепо по-прежнему дисквалифицирован. Шейн Лонг залечил свою спину.



"Арсенал" будет лишен травмирован Бернда Лено, Калума Чемберса, Пабло Мари, Седрика Соареша, Лукаса Торрейры и Габриэля Мартинелли. Давид Луис завершает отбывать дисквалификацию. Сократис Папастатопулос и Гранит Джака вернулись к тренировкам.



ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:15 Онлайн-трансляция



Это важнейший матч для "Челси", потому что "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" всего в двух очках позади. Если "Манчестер Сити" не сумеет одержать победу на "Стэмфорд Бридж", то "Ливерпуль" приедет на "Этихад" на следующей неделе уже в статусе чемпиона Премьер-Лиги. "Горожане" выиграли пять из семи последних встреч с "синими" во всех соревнованиях.



После двух матчей дисквалификации снова доступен полузащитник "Челси" Жоржиньо. Фикайо Томори и Каллум Хадсон-Одои играть не готовы.



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро едва перенес операцию на колене в Барселоне.