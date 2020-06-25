"Сити" и "Ливерпуль" сыграют на "Этихад"

Матч Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" 2 июля пройдет на "Этихад".

Напомним, это противостояние двух лучших команд двух последних сезонов считалось матчем повышенного риска, проведение которого рекомендуется на нейтральном поле. Полиция опасалась скоплений болельщиков возле стадиона, вопреки коронавирусным ограничениям.



Однако сегодня городской совет Манчестера объявил, что стадион "горожан" получил необходимый сертификат безопасности и теперь сможет принять указанную игру.



Если "Сити" не потеряет очков сегодня вечером против "Челси", этот выезд станет потенциально чемпионским для "Ливерпуля" — после победы над "Кристал Пэлас" со счетом 4:0 накануне "красные" оказались всего в двух баллах от титула.