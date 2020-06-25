Александер-Арнольд хочет стать чемпионом, побив рекорды

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд выразил уверенность, что его команда не расслабится после оформления чемпионства.

Победа 4:0 над "Кристал Пэлас" накануне приблизила "красных" на расстояние в два очка к их первому за последние 30 лет чемпионству.



Если "Манчестер Сити" не оступится против "Челси" в четверг, то "Ливерпуль" может оформить титул во время выезда на "Этихад" на следующей неделе. Однако Александер-Арнольд с партнерами не просто хотят стать чемпионами, а чемпионами с рекордным количеством очков.



"Что бы ни случилось в четверг, нам все равно нужно будет отправиться к "Сити" и постараться добыть там хороший результат. У нас остается еще много матчей, поэтому мы хотим подстегивать себя, и я надеюсь, мы побьем несколько рекордов".



"Мы долго ждали этого и упорно трудились в последние годы как команда и клуб. Мы мечтали об этом. Сейчас мы в хорошем положении и, надеюсь, доведем начатое до конца".



"Мы должны сосредоточиться на своей игре и не воспринимать текущее положение вещей как само собой разумеющееся. Мы не надеемся, что "Сити" проиграет или потеряет очки. Все зависит от нас самих", — сообщил Александер-Арнольд Sky Sports.