Пети назвал "шуткой" продление контракта с Давидом Луисом

Экс-игрок "Арсенала" Эмманюэль Пети назвал "шуткой" продление контракта с защитником Давидом Луисом.

В среду Луис, который был куплен у "Челси" год назад за 8 миллионов фунтов, заключил с "канонирами" новый однолетний контракт — вопреки всему тому негативу, который обрушился на Давида после "эффектного" появления на замену против "Манчестер Сити" на прошлой неделе.



Пети считает решение своего бывшего клуба сохранить 33-летнего бразильца ошибочным. Впрочем, Эмманюэль не может сказать, что он удивлен.



"Давид Луис уже года три ничего из себя не представляет. Однако я не удивлен, что он получил новый контракт в "Арсенале", потому что активность клуба на трансферном рынке очень расстраивает".



"Особенно я расстроен ситуацией с защитниками. Все мы знаем, что оборона — одно из слабейших мест "Арсенала", и ничего не меняется. Это заставляет меня скучать по Арсену Венгеру".



"Будь я Давидом Луисом, я бы, конечно, заключил новый контракт, и я бы произносил молитву благодарности в адрес директоров "Арсенала" каждый раз, просыпаясь по утру".



"Даже когда "Челси" выигрывал Премьер-Лигу последний раз, он уже не был тем игроком, что прежде. Этот парень что-то потерял".



"Если честно, это шутка. Найдите каких-нибудь нормальных защитников. Или вы хотите сказать, что на рынке нет молодых талантливых защитников? Я просто не понимаю этого", — сообщил Пети Paddy Power.