Лэмпард: "Думаю, Стерлинг слегка неправ"

Фрэнк Лэмпард возразил вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу, который сравнил успехи главного тренера "Челси" с другими бывшими игроками сборной Англии.

Ранее в июне Стерлинг в очередной раз высказался на тему расизма в футболе, указав на то, что Стивен Джеррард и Лэмпард быстрее получили свои шансы на высоком уровне как тренеры, нежели Сол Кэмпбелл или Эшли Коул.



Рахим связал это с различиями в цвете кожи, однако Лэмпард не может с этим согласиться.



"Конечно, для всех должны существовать равные возможности, но нужно учитывать детали того, как упорно ты работал".



"Лично я упорно трудился с начала своей карьеры, чтобы получить эту возможность. На твоем пути есть миллион вещей, которые ударяют тебя, отбрасывают назад, против которых ты сражаешься".



"Думаю, Рахим слегка неправ. Это моя точка зрения. Думаю, это очень грубое сравнение. Думаю, очень сложно сравнивать, наблюдая со стороны".



"Вы можете сравнивать меня, Стивена и Сола Кэмпбелла, который проделал невероятную работу в "Макклсфилде и в "Саутенде", где было бы очень сложно каждому из нас".



"Вы можете сравнивать Эшли Коула, который завершил игровую карьеру у меня в "Дерби" в прошлом году и теперь замечательно трудится здесь. Он будет успешен во всем, чем захочет заняться. Но такие сравнения сложны, когда вы смотрите со стороны".



"Я считаю не совсем правильным проводить сравнения, когда вы не учитываете индивидуальные детали", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.