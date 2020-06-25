Светская хроника за четверг

Светская хроника Джейдон Санчо покинет Дортмунд только за 118 миллионов фунтов. "Ювентус" вступил в борьбу за Пьер-Эмерика Обамеянга. "Ливерпуль" претендует на Тиаго Алькантару. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" — единственный рассматриваемый Джейдоном Санчо вариант, однако дортмундская "Боруссия" отпустит вингера только за 118 миллионов фунтов. (Bild)

"Ювентус" сделал запрос относительно нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга, в услугах которого также заинтересованы "Барселона" и "Интер". (Le 10 Sport)

"Арсенал" обратился к "Спортингу" насчет вундеркинда Жоэлсона Фернандеша. (O Jogo)

"Челси" готов поспорить с "Арсеналом" за защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано. (The Sun)

Ожидается, что защитник "Наполи" Калиду Кулибали перейдет в "Манчестер Сити" после того, как "Ливерпуль" охладел к сенегальцу. (Daily Express)

"Ливерпуль" является главным претендентом на полузащитника Тиаго Алькантару, чьи переговоры с "Баварией" о новом контракте зашли в тупик. (Bild)

"Вулверхэмптон" установил цену в 90 млн. фунтов за своего нападающего Рауля Хименеса. (AS)

"Эвертон", "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон" хотят 35-летнего защитника Тиаго Силву, покидающего ПСЖ свободным агентом. (Goal)

"Барселона" готова отдать защитника Нелсона Семеду или плеймейкера Филиппе Коутиньо в обмен на полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. (The Independent)

Другое

Очередной раунд тестирования на коронавирус в Футбольной Лиге дал три положительных результата, включая два в Чемпионшипе. (BBC)

Клубы Премьер-Лиги обсуждает открытие VIP-лож для гостей. (Daily Mail)

Архитектор, отвечавший за проектирование нового стадиона "Эвертона", уволился. (Daily Mail)

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт купил сезонные абонементы на "Витесс", где он провел сезон 2017/18 на правах аренды, медицинским работникам из Голландии. (Daily Mail)

"Лидсу" пришлось срочно убрать картонную фигуру Усамы Бин Ладена после того, как особо зоркий фанат заметил изображение международного террориста на "Элланд Роад". (talkSPORT)


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Автор mihajlo   

Дата 25.06.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1015

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  1. roberto-89 25.06.2020 11:34 # roberto-89
    мешки порвут пенсов, вить они их личные сучки

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  2. ian 25.06.2020 11:23 # ian
    Бен Ладен студент Оксфорда, элитный фан Лидса.

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  3. xoce-moyp 25.06.2020 11:19 # xoce-moyp
    Список погорельцев, исключенных из стана "колбасных" и "пенсов", согласно положению между двумя диаспорами:

    thegodfather
    iceteam
    slash-lfc
    drogba11cool
    januzaj00
    scholes22
    chelsea2009
    monsieurgood
    frisby


    Список будет регулярно пополняться.

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  4. superperez101 25.06.2020 11:17 # superperez101
    это все лишь сплетни

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  5. vyrentz 25.06.2020 11:06 # vyrentz
    Тяжко будет в следующем сезоне без усилений. Генри, ёпта, чё за дела, бля?

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  6. rj1992 25.06.2020 11:00 # rj1992
    Поздравляю всех адекватных скаузеров с заслуженным чемпиком!

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