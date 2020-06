Светская хроника за четверг

Джейдон Санчо покинет Дортмунд только за 118 миллионов фунтов. "Ювентус" вступил в борьбу за Пьер-Эмерика Обамеянга. "Ливерпуль" претендует на Тиаго Алькантару. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" — единственный рассматриваемый Джейдоном Санчо вариант, однако дортмундская "Боруссия" отпустит вингера только за 118 миллионов фунтов. (Bild)



"Ювентус" сделал запрос относительно нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга, в услугах которого также заинтересованы "Барселона" и "Интер". (Le 10 Sport)



"Арсенал" обратился к "Спортингу" насчет вундеркинда Жоэлсона Фернандеша. (O Jogo)



"Челси" готов поспорить с "Арсеналом" за защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано. (The Sun)



Ожидается, что защитник "Наполи" Калиду Кулибали перейдет в "Манчестер Сити" после того, как "Ливерпуль" охладел к сенегальцу. (Daily Express)



"Ливерпуль" является главным претендентом на полузащитника Тиаго Алькантару, чьи переговоры с "Баварией" о новом контракте зашли в тупик. (Bild)



"Вулверхэмптон" установил цену в 90 млн. фунтов за своего нападающего Рауля Хименеса. (AS)



"Эвертон", "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон" хотят 35-летнего защитника Тиаго Силву, покидающего ПСЖ свободным агентом. (Goal)



"Барселона" готова отдать защитника Нелсона Семеду или плеймейкера Филиппе Коутиньо в обмен на полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. (The Independent)



Другое



Очередной раунд тестирования на коронавирус в Футбольной Лиге дал три положительных результата, включая два в Чемпионшипе. (BBC)



Клубы Премьер-Лиги обсуждает открытие VIP-лож для гостей. (Daily Mail)



Архитектор, отвечавший за проектирование нового стадиона "Эвертона", уволился. (Daily Mail)



Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт купил сезонные абонементы на "Витесс", где он провел сезон 2017/18 на правах аренды, медицинским работникам из Голландии. (Daily Mail)



"Лидсу" пришлось срочно убрать картонную фигуру Усамы Бин Ладена после того, как особо зоркий фанат заметил изображение международного террориста на "Элланд Роад". (talkSPORT)