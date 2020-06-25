Гвардиола готов использовать Гюндогана как нападающего

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник Илкай Гюдноган может заменить Серхио Агуэро в нападении.

Накануне Гвардиола подтвердил, что Агуэро ложится на операцию после травмы колена, полученной в среду против "Бернли". Серхио уже сообщил в социальных сетях, что процедура прошла хорошо.



Теперь Агуэро не сыграет в ближайшие недели, однако Гвардиола убежден, что у него достаточно вариантов игры в нападении, помимо Габриэля Жезуса.



"У нас нет никаких сомнений насчет Габриэля. Наше единственное сомнение связано с тем, что никто из игроков в этой команде не готов играть по 90 минут каждые три дня".



"У нас есть Габриэль. Также на этой позиции могут сыграть Рахим (Стерлинг), даже Гюндоган и Бернарду (Силва). У нас есть различные варианты. Это не чистые нападающие, но мы можем использовать их".



"Почему я назвал Гюндогана? Игроки, которые понимают футбол, гораздо умнее и могут играть на всех позициях".



"Есть невероятные игроки, которые могут играть только на одной позиции, но Илкай может играть на многих".



"Он не сможет быть нападающим как наконечником атак, но нападающим, который опускается назад и проникает в чужую штрафную", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.