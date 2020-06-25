Клопп не планирует праздновать чемпионство в четверг

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не ожидает чемпионства своей команды в четверг вечером, когда играет "Манчестер Сити".

Если в четверг вечером "Челси" удастся отобрать очки у "Сити" на "Стэмфорд Бридж", то "красные" досрочно оформят чемпионство в Премьер-Лиге.



Рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола намекнул, что может выставить ослабленный состав, чтобы поберечь игроков к Кубку Англии и Лиге Чемпионов, однако Клопп воспринимает это как блеф и не строит планы на случай досрочного чемпионства.



"Что? Он так сказал? Пеп... Ему, наверное, стоит играть в покер".



"Я посмотрю матч завтра вечером, но не для того, чтобы быть готовым праздновать. Я посмотрю матч, потому что нам играть против "Сити" через неделю. Также нам все еще предстоит снова сыграть против "Челси". Этот матч очень важен для просмотра по ряду причин".



"Что бы ни случилось завтра вечером, мы не можем на это повлиять, так что мне это не слишком интересно. Мы не планируем празднование. Мне понравилась наша игра сегодня, а все остальное случится, когда случится", — цитирует Клоппа Evening Standard.