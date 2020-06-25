Дайч собирается уйти из "Бернли" в конце сезона

Шон Дайч помышляет об уходе с поста главного тренера "Бернли" по окончании этого сезона из-за разногласий с руководством клуба.

От контракта Дайча остается еще два полных года, отработав которые, он мог бы похвастать проведенным десятилетием в клубе. Однако Daily Mail в эксклюзивном материале подтверждает, что отношения Шона и боссов "Бернли" "не подлежат восстановлению".



Претензии Дайча связаны с неспособностью или нежеланием клуба продлить истекающие контракты ряда игроков этим летом — например, насчет Джо Харта и Аарона Леннона уже решено, что они уйдут 30 июня.



Недавно президент "бордовых" Майк Гарлик окончательно "добил" Дайча, когда сообщил тому, что трансферный бюджет клуба на ближайшее окно будет крайне ограничен.



Если 48-летний Дайч действительно покинет "Терф Мур", это может привлечь внимание ряда клубов Премьер-Лиги, включая "Кристал Пэлас", "Вест Хэма", "Борнмута" и "Астон Виллы".