Артета уверен, что Сака вскоре подпишет новый контракт

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что в ближайшее время вингер Букайо Сако заключит новый контракт.

От действующего контракта Сака, лучшего ассистента "канониров" в этом сезоне, остается всего 12 месяцев, а пресса упорно спекулирует насчет возможной продажи Букайо этим летом.



Однако Артета надеется, что неприятного сценария удастся избежать, и 18-летний англичанин останется в родном клубе.



"Я очень позитивно оцениваю шансы на то, что с Букайо все будет улажено очень скоро. Переговоры между клубом, агентами и семьей игрока ведутся уже несколько месяцев и ведутся очень бодро. Игрок и его семья знают, как сильно я верю в него. Он показывает это каждую неделю, и стабильность его выступлений становится все выше и выше".



"Я так восхищаюсь теми молодыми игроками, которыми мы обладаем. Нам просто нужно создать правильные условия вокруг них, чтобы они совершили прорыв. Но Букайо проявляет себя даже в сложных обстоятельствах, и это отдельная заслуга", — цитирует Артету The Guardian.