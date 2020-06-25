Сульшер готов замахнуться на третье место

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пригрозил, что его команда готова замахнуться на третье место в остатке сезона.

Благодаря убедительной победе 3:0 над "Шеффилд Юнайтед" в среду вечером "красные дьяволы" сократили до двух очков отставание от четвертого "Челси", которому в четверг играть против "Манчестер Сити".



По мнению Сульшера, его команда способна прибавить уже в этом сезоне и стать лучшей в Премьер-Лиге, после "Ливерпуля" и "Сити".



"Временами мы играли в очень, очень хороший футбол. Мы могли и должны были забить больше голов, чтобы прикончить интригу до перерыва. Ты всегда встревожен, когда уходишь на перерыв с ощущением, что должен был забить больше. Это должно было случиться, учитывая то, как мы контролировали игру, прессинговали и не давали им играть".



"Я доволен победой, но мы все еще способны на гораздо большее, и мы не должны быть довольны на 100 процентов".



"Я никогда не говорил, что четвертое место — наша цель. Мы хотим побеждать, мы хотим подняться на третье. Конечно, мы этого хотим. Надеюсь, мы продолжим набирать очки, и в конце впереди нас будут только две команды", — цитирует Сульшера Goal.