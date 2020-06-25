"Ливерпуль" сокрушил "Пэлас" и вплотную приблизился к титулу

Ливерпуль "Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 4:0 и оказался на пороге чемпионства в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "красных" вернулись выздоровевшие Энди Робертсон и Мохамед Салах, а также Джо Гомес и Джорджиньо Вейналдум.

Четыре новых лица можно было заметить и в стартовом составе "орлов". Речь о Уэйне Хеннесси, Мамаду Сако, Андросе Таунсенде и Джеймсе Маккарти.

Забрав мяч под свой контроль, "Ливерпуль" принялся оказывать давление. Получалось не очень из-за низких скоростей. Лишь на 16-й минуте Роберто Фирмино вошел в штрафную по левому краю и попытался нанести обводящий удар в дальний угол ворот, но голкипер "Пэлас" легко забрал мяч.

И все-таки хозяева открыли счет — благодаря стандарту. В середине первого тайма Трент Александер-Арнольд прост образцово исполнил штрафной удар, обведя стенку — 1:0.

На 28-й минуте Хеннесси сыграл на выходе и кулаком вынес мяч, но прямо на Джордана Хендерсона, который поспешил нанести удар и попал в штангу — "орлам" откровенно повезло!

После забитого гола преимущество "Ливерпуля" было подавляющим, что нашло отражение в виде второго гола на 44-й минуте. Фабиньо из глубины поля как рукой выполнил заброс вперед на Салаха, который технично обработал мяч грудью и пробил мимо Хеннесси — 2:0.

После перерыва "красные" не сбавили обороты, и на 55-й минуте Фабиньо ударом метров с 25 застал голкипера гостей врасплох — 3:0.

Избиение лежачего продолжилось на 69-й минуте, когда Садио Мане ворвался в штрафную площадь по левому краю и послал мяч в угол ворот — 4:0.

Больше "Ливерпуль" не забил, но в остатке матча так и не позволил сопернику поднять голову. У "Пэлас" вообще ничего не получалось, мяч не держался.

Выиграв четыре предыдущих матча с общим счетом 5:0, на сей раз "Кристал Пэлас" решил взять в передышку. "Орлы" толком ничего не противопоставили "Ливерпулю", для которого теперь выезд к "Манчестер Сити" на следующей неделе становится потенциально чемпионским.

"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2020 00:10

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 25.06.2020 01:32 # lovrentiy
    Все же не пенсам решать. Лысый шарлатан будет против чемпионского коридора. Скорее всего, все решится на Этихад.

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  2. scouser2005 25.06.2020 01:32 # scouser2005
    А я пью чай Чемпион и наслаждаюсь его вкусом.

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  3. hachidlo 25.06.2020 01:23 # hachidlo
    Чемпионы сезона товарок.

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  4. liverpoolfan94 25.06.2020 01:15 # liverpoolfan94
    Саллах делает разницу все таки

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  5. kler 25.06.2020 01:14 # kler
    откуда они повылазили ?

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  6. lovrentiy 25.06.2020 01:08 # lovrentiy
    https://www.instagram.com/p/CBYTncCpo7M/?igshid=10gn3uxvivqw0

    (ответить)

  7. gormartin 25.06.2020 00:44 # gormartin
    завтра пенсов трахнут в жопу или они сыграв вничью или выиграв у голубятни принесут в зубах на корточках чемпионство Ливерпулю, в любом случае пенсы завтра будут выступать в роли сучек Что самое интересное безвиз со своими гаражными шлюхами будет завтра болеть за голубятню против своего же клуба ради того чтобы Ливерпуль не стал Царем АПЛ, ну что сказать гаражные шлюхи они и есть шлюхи

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  8. ian 25.06.2020 00:34 # ian
    У Салаха все шансы забрать в 3-ий раз подряд Золотую Бутсу АПЛ. Кто-то раньше так делал?

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  9. gavriil 25.06.2020 00:32 # gavriil
    Далглиш скучал сидел можно его было выпустить.

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  10. beatles-red 25.06.2020 00:30 # beatles-red
    Алиссона надо было еще заменить на полевого игрока

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  11. ba-29 25.06.2020 00:26 # ba-29
    РАМОС ЗАЩИТНИК 10-ЛЕТИЯ!
    Ну что за топарь!!!

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  12. skychnie-oboi 25.06.2020 00:24 # skychnie-oboi
    Голосование!!!!!!!

    1.Коридор на Этихаде.

    2. Оформление чемпика в логове голубых.

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  13. gerrard08 25.06.2020 00:23 # gerrard08
    Вот что значит монолитная ЧЕМПИОНСКАЯ игра. Вот это я понимаю классический Ливерпуль. Абсолютно без шансов для кп.

    Праймовый Фаб просто монстр. Сыграл так же, как до травмы. Однозначно мом. Матип Ввд это основная связка, так как у Матипа шикарный первый пас, но когда его нет, Гемез великолепно его забивает, в плане защитной игры и понимания стиля Клоппа, где надо грамотно держать зоны и страховать крайков, не то что некие, хорватские пидры. Хендо норм. Вейну хотяб забивать 1 из 5 шанса - цены ему не было. Мо не хватало очень в прошлой игре. Окс никак не наберет форму, как и японец не вольется в игру. Молодежка отожгла, особенно Уильямс, очень перспективный пацан.
    Юнва! Идем к титулу!

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  14. beatles-red 25.06.2020 00:21 # beatles-red
    Сити как привязанная девка в кровати. В любом случае ебырь присунет

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  15. redspool 25.06.2020 00:19 # redspool
    Отличная игра удалась ЛФК в общем и сегодня основной состав показал отличный настрой и желание. Подборы, прессинг и командная игра были на уровне. С одной стороны хотелось бы снять все вопросы лично против МС без помощи извне, а с другой - чемпионский коридор на поле главного соперника уже через неделю, было бы символично.

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  16. pamirec777 25.06.2020 00:18 # pamirec777
    Какой же матч будет 2 июля. Две величайших команд мира последних лет. Два лучших тренера современности.Чемпионский матч. Жалко что без зрителей.

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  17. b84 25.06.2020 00:18 # b84
    Пенсов въебут завтра, и мы чемпики на Этихаде в логове врага. Эпично.

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  18. weorlfc 25.06.2020 00:18 # weorlfc
    Ливерпуль чемпион!
    Просто оставлю тут :)

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  19. lomka 25.06.2020 00:17 # lomka
    Уильямс 19 лет пареньку а какой уверенный и умный.

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  20. mikkiynwa 25.06.2020 00:15 # mikkiynwa
    Надеюсь, завтра, Сити победит Челси.

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