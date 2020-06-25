"Ливерпуль" сокрушил "Пэлас" и вплотную приблизился к титулу
"Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 4:0 и оказался на пороге чемпионства в Премьер-Лиге.
В стартовый состав "красных" вернулись выздоровевшие Энди Робертсон и Мохамед Салах, а также Джо Гомес и Джорджиньо Вейналдум.
Четыре новых лица можно было заметить и в стартовом составе "орлов". Речь о Уэйне Хеннесси, Мамаду Сако, Андросе Таунсенде и Джеймсе Маккарти.
Забрав мяч под свой контроль, "Ливерпуль" принялся оказывать давление. Получалось не очень из-за низких скоростей. Лишь на 16-й минуте Роберто Фирмино вошел в штрафную по левому краю и попытался нанести обводящий удар в дальний угол ворот, но голкипер "Пэлас" легко забрал мяч.
И все-таки хозяева открыли счет — благодаря стандарту. В середине первого тайма Трент Александер-Арнольд прост образцово исполнил штрафной удар, обведя стенку — 1:0.
На 28-й минуте Хеннесси сыграл на выходе и кулаком вынес мяч, но прямо на Джордана Хендерсона, который поспешил нанести удар и попал в штангу — "орлам" откровенно повезло!
После забитого гола преимущество "Ливерпуля" было подавляющим, что нашло отражение в виде второго гола на 44-й минуте. Фабиньо из глубины поля как рукой выполнил заброс вперед на Салаха, который технично обработал мяч грудью и пробил мимо Хеннесси — 2:0.
После перерыва "красные" не сбавили обороты, и на 55-й минуте Фабиньо ударом метров с 25 застал голкипера гостей врасплох — 3:0.
Избиение лежачего продолжилось на 69-й минуте, когда Садио Мане ворвался в штрафную площадь по левому краю и послал мяч в угол ворот — 4:0.
Больше "Ливерпуль" не забил, но в остатке матча так и не позволил сопернику поднять голову. У "Пэлас" вообще ничего не получалось, мяч не держался.
Выиграв четыре предыдущих матча с общим счетом 5:0, на сей раз "Кристал Пэлас" решил взять в передышку. "Орлы" толком ничего не противопоставили "Ливерпулю", для которого теперь выезд к "Манчестер Сити" на следующей неделе становится потенциально чемпионским.
"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
25.06.2020 00:10
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Последние комментарии:
Все же не пенсам решать. Лысый шарлатан будет против чемпионского коридора. Скорее всего, все решится на Этихад.
(ответить)
А я пью чай Чемпион и наслаждаюсь его вкусом.
(ответить)
Чемпионы сезона товарок.
(ответить)
Саллах делает разницу все таки
(ответить)
откуда они повылазили ?
(ответить)
https://www.instagram.com/p/CBYTncCpo7M/?igshid=10gn3uxvivqw0
(ответить)
завтра пенсов трахнут в жопу или они сыграв вничью или выиграв у голубятни принесут в зубах на корточках чемпионство Ливерпулю, в любом случае пенсы завтра будут выступать в роли сучек Что самое интересное безвиз со своими гаражными шлюхами будет завтра болеть за голубятню против своего же клуба ради того чтобы Ливерпуль не стал Царем АПЛ, ну что сказать гаражные шлюхи они и есть шлюхи
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У Салаха все шансы забрать в 3-ий раз подряд Золотую Бутсу АПЛ. Кто-то раньше так делал?
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Далглиш скучал сидел можно его было выпустить.
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Алиссона надо было еще заменить на полевого игрока
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РАМОС ЗАЩИТНИК 10-ЛЕТИЯ!
Ну что за топарь!!!
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Голосование!!!!!!!
1.Коридор на Этихаде.
2. Оформление чемпика в логове голубых.
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Вот что значит монолитная ЧЕМПИОНСКАЯ игра. Вот это я понимаю классический Ливерпуль. Абсолютно без шансов для кп.
Праймовый Фаб просто монстр. Сыграл так же, как до травмы. Однозначно мом. Матип Ввд это основная связка, так как у Матипа шикарный первый пас, но когда его нет, Гемез великолепно его забивает, в плане защитной игры и понимания стиля Клоппа, где надо грамотно держать зоны и страховать крайков, не то что некие, хорватские пидры. Хендо норм. Вейну хотяб забивать 1 из 5 шанса - цены ему не было. Мо не хватало очень в прошлой игре. Окс никак не наберет форму, как и японец не вольется в игру. Молодежка отожгла, особенно Уильямс, очень перспективный пацан.
Юнва! Идем к титулу!
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Сити как привязанная девка в кровати. В любом случае ебырь присунет
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Отличная игра удалась ЛФК в общем и сегодня основной состав показал отличный настрой и желание. Подборы, прессинг и командная игра были на уровне. С одной стороны хотелось бы снять все вопросы лично против МС без помощи извне, а с другой - чемпионский коридор на поле главного соперника уже через неделю, было бы символично.
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Какой же матч будет 2 июля. Две величайших команд мира последних лет. Два лучших тренера современности.Чемпионский матч. Жалко что без зрителей.
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Пенсов въебут завтра, и мы чемпики на Этихаде в логове врага. Эпично.
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Ливерпуль чемпион!
Просто оставлю тут :)
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Уильямс 19 лет пареньку а какой уверенный и умный.
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Надеюсь, завтра, Сити победит Челси.
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