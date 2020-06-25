"Ливерпуль" сокрушил "Пэлас" и вплотную приблизился к титулу

"Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 4:0 и оказался на пороге чемпионства в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "красных" вернулись выздоровевшие Энди Робертсон и Мохамед Салах, а также Джо Гомес и Джорджиньо Вейналдум.



Четыре новых лица можно было заметить и в стартовом составе "орлов". Речь о Уэйне Хеннесси, Мамаду Сако, Андросе Таунсенде и Джеймсе Маккарти.



Забрав мяч под свой контроль, "Ливерпуль" принялся оказывать давление. Получалось не очень из-за низких скоростей. Лишь на 16-й минуте Роберто Фирмино вошел в штрафную по левому краю и попытался нанести обводящий удар в дальний угол ворот, но голкипер "Пэлас" легко забрал мяч.



И все-таки хозяева открыли счет — благодаря стандарту. В середине первого тайма Трент Александер-Арнольд прост образцово исполнил штрафной удар, обведя стенку — 1:0.



На 28-й минуте Хеннесси сыграл на выходе и кулаком вынес мяч, но прямо на Джордана Хендерсона, который поспешил нанести удар и попал в штангу — "орлам" откровенно повезло!



После забитого гола преимущество "Ливерпуля" было подавляющим, что нашло отражение в виде второго гола на 44-й минуте. Фабиньо из глубины поля как рукой выполнил заброс вперед на Салаха, который технично обработал мяч грудью и пробил мимо Хеннесси — 2:0.



После перерыва "красные" не сбавили обороты, и на 55-й минуте Фабиньо ударом метров с 25 застал голкипера гостей врасплох — 3:0.



Избиение лежачего продолжилось на 69-й минуте, когда Садио Мане ворвался в штрафную площадь по левому краю и послал мяч в угол ворот — 4:0.



Больше "Ливерпуль" не забил, но в остатке матча так и не позволил сопернику поднять голову. У "Пэлас" вообще ничего не получалось, мяч не держался.



Выиграв четыре предыдущих матча с общим счетом 5:0, на сей раз "Кристал Пэлас" решил взять в передышку. "Орлы" толком ничего не противопоставили "Ливерпулю", для которого теперь выезд к "Манчестер Сити" на следующей неделе становится потенциально чемпионским.



"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче