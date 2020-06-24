"Ливерпуль" заплатил агентам больше всех в Премьер-Лиге

Такуми Минамино и Юрген Клопп За два последних трансферных окна "Ливерпуль" заплатил футбольным агентам 30.3 млн. фунтов в качестве комиссионных — больше всех в Премьер-Лиге.

Опубликованные FA цифры покрывают период с 1 февраля 2019 по 31 января 2020, включающий в себя последнее летнее и последнее зимнее трансферные окна.

В этот период "Ливерпуль" приобрел трех игроков: Такуми Минамино (7.25 млн. фунтов), Харви Эллиотта (сумму определит трибунал) и Сеппа Ван ден Берга (1.3 млн. фунтов). По всей видимости, огромные комиссионные — это обязательства "красных" по предыдущим трансферам.

Чуть меньшие суммы агентам заплатили "Манчестер Сити" (29 млн. фунтов), "Манчестер Юнайтед" (27.6 млн. фунтов) и "Челси" (26.2 млн. фунтов).

Суммарные же комиссионные 20 клубов Премьер-Лиги составили 263.4 млн. фунтов. Относительно прошлого года (260.7 млн. фунтов) заработок агентов слегка возрос.

Комиссионные агентам


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, финансы

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2020 23:00

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  1. kojan 24.06.2020 23:46 # kojan
    ну. хоть тут геморройные первые...

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  2. vyrentz 24.06.2020 23:09 # vyrentz
    А ещё ЛФК эффективнейших бизнес кар, превративший трансферы 150млн за пять лет в команду 1млрд+

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