"Ливерпуль" заплатил агентам больше всех в Премьер-Лиге

За два последних трансферных окна "Ливерпуль" заплатил футбольным агентам 30.3 млн. фунтов в качестве комиссионных — больше всех в Премьер-Лиге.

Опубликованные FA цифры покрывают период с 1 февраля 2019 по 31 января 2020, включающий в себя последнее летнее и последнее зимнее трансферные окна.



В этот период "Ливерпуль" приобрел трех игроков: Такуми Минамино (7.25 млн. фунтов), Харви Эллиотта (сумму определит трибунал) и Сеппа Ван ден Берга (1.3 млн. фунтов). По всей видимости, огромные комиссионные — это обязательства "красных" по предыдущим трансферам.



Чуть меньшие суммы агентам заплатили "Манчестер Сити" (29 млн. фунтов), "Манчестер Юнайтед" (27.6 млн. фунтов) и "Челси" (26.2 млн. фунтов).



Суммарные же комиссионные 20 клубов Премьер-Лиги составили 263.4 млн. фунтов. Относительно прошлого года (260.7 млн. фунтов) заработок агентов слегка возрос.



