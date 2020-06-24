МЮ разгромил "Шеффилд Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" убедительно разобрался с "Шеффилд Юнайтед", огорчив своего конкурента тремя безответными голами авторства Антони Мартиаля.
Как и ожидалось, впервые с 30 сентября в стартовом составе "красных дьяволов" появился Поль Погба. Он, Неманья Матич и Мейсон Гринвуд заменили Фреда, Скотта Мактоминея и Даниэля Джеймса по сравнению 1:1 с "Тоттенхэмом".
Из-за условий своей аренды Дин Хендерсон был вынужден уступить свое место в воротах "клинков" Саймону Муру. Фил Ягиелка, Джон Лундстрем, Лис Муссе и Дэвид Макголдрик также получил свой шанс с первых минут.
Хозяевам "Олд Траффорд" потребовались шесть с небольшим минут и одна вразумительная атака, чтобы открыть счет. Маркус Рэшфорд проскочил с мячом до лицевой, а затем сделал сильный пас к ближней штанге, где на опережение сыграл Антони Мартиаль — 1:0.
На 13-й минуте Рэшфорд и Мартиаль вновь разорвали оборону гостей, однако попытка француза вернуть мяч и одновременно вывести англичанина на пустые ворота получилась неудачной — под прессингом Маркус направил снаряд мимо.
На 21-й минуте "Шеффилд" снова провалился в обороне. Харри Магуайр головой поразил ворота после подачи партнера, однако гол не был засчитан из-за того, что защитник МЮ нарушил правила на Ягиелке.
В целом игра протекала очень неторопливо. Хозяева полностью контролировали ситуацию, но вместе с тем никуда не спешили.
Преимущество МЮ было огромно, и незадолго до перерыва счет удвоился, что было вполне логично. Аарон Ван-Биссака оторвался от Энды Стивенса на правом краю штрафной и сделал пас в центр под удар Мартиаля — 2:0.
Во втором тайме игра стала убаюкивающей. "Клинки" выглядели безнадежно. Однако еще один гол все же случился. На 74-й минуте Рэшфорд сделал скрытую передачу внутрь штрафной на Мартиаля, который принял мяч, а затем подсек его перед голкипером — 3:0.
В концовке матча было еще одно запоминающееся событие — пятерная замена со стороны Сульшера. Благо игра позволяла это небольшое пижонство.
По этому мачту и не скажешь, что до его начала команды находились на расстоянии в два очка друг друга. МЮ показал себя гораздо более классным коллективом и одержал победу, не напрягаясь.
"Манчестер Юнайтед" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче
24.06.2020 21:55
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Последние комментарии:
Ненавижу это го идиот диктора
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У МЮ сейчас лучшая игра в лиге, добились разгромной победы в эконом режиме против команды, которая на выезде играют очень удачно. Таких команд и не хватает в ЛЧ.
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Как пробил Топово хуендерсон
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— Бранислав Иванович про Педро:
"Он очень просто решал моменты, даже в сложных ситуациях ему удавалось выкрутиться простым завершением. Было видно, что он ученик школы "Барселоны".
Глядя на то, как легко он щелкает голевые моменты с обеих ног, ты поражался тому, как он держит мяч под полным контролем, с момента первого касания до логичного конца... невероятно.
Он внес большой вклад почти во все выигранные трофеи "Челси" последних лет. То, чего он достиг с клубом, заслуживает уважения."
пожалуй соглашусь.
Один из лучших трансферов по "цена-качество". При конте жарил люто.
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Всем встать - играет чемпион!
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https://sun6-16.userapi.com/6ZDqAPohrvqGL4zxbma8bXtUtIN55JQvFmMrhA/nFoM-_LJv30.jpg
какого же топари у нас увели пуки!!!)
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как вычислить лесника-жопотраха в интернете?
постит древний боян нализывая свои яйца
не благодарите
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Третий гол по красоте раскатами конечно. Пенсы на очке.
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говорят в детстве Томас Битти болел за Ливерпуль.
теперь понятно, почему он гомосексуалист. Ведь Ливерпуль провел первый гей парад в истории английского футбола
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Посадили на жопу Шеффилд. Молодцы.
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Сульшер четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Алиссоны, Облаки ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 5-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
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Какой же прекрасный футбольный клуб Манчестер Юнайтед
Всех адекватных пенсов с победой!
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мю = ньюкасл
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Дальше смотри портовых хуесосов
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