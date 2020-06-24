МЮ разгромил "Шеффилд Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" убедительно разобрался с "Шеффилд Юнайтед", огорчив своего конкурента тремя безответными голами авторства Антони Мартиаля.

Как и ожидалось, впервые с 30 сентября в стартовом составе "красных дьяволов" появился Поль Погба. Он, Неманья Матич и Мейсон Гринвуд заменили Фреда, Скотта Мактоминея и Даниэля Джеймса по сравнению 1:1 с "Тоттенхэмом".



Из-за условий своей аренды Дин Хендерсон был вынужден уступить свое место в воротах "клинков" Саймону Муру. Фил Ягиелка, Джон Лундстрем, Лис Муссе и Дэвид Макголдрик также получил свой шанс с первых минут.



Хозяевам "Олд Траффорд" потребовались шесть с небольшим минут и одна вразумительная атака, чтобы открыть счет. Маркус Рэшфорд проскочил с мячом до лицевой, а затем сделал сильный пас к ближней штанге, где на опережение сыграл Антони Мартиаль — 1:0.



На 13-й минуте Рэшфорд и Мартиаль вновь разорвали оборону гостей, однако попытка француза вернуть мяч и одновременно вывести англичанина на пустые ворота получилась неудачной — под прессингом Маркус направил снаряд мимо.



На 21-й минуте "Шеффилд" снова провалился в обороне. Харри Магуайр головой поразил ворота после подачи партнера, однако гол не был засчитан из-за того, что защитник МЮ нарушил правила на Ягиелке.



В целом игра протекала очень неторопливо. Хозяева полностью контролировали ситуацию, но вместе с тем никуда не спешили.



Преимущество МЮ было огромно, и незадолго до перерыва счет удвоился, что было вполне логично. Аарон Ван-Биссака оторвался от Энды Стивенса на правом краю штрафной и сделал пас в центр под удар Мартиаля — 2:0.



Во втором тайме игра стала убаюкивающей. "Клинки" выглядели безнадежно. Однако еще один гол все же случился. На 74-й минуте Рэшфорд сделал скрытую передачу внутрь штрафной на Мартиаля, который принял мяч, а затем подсек его перед голкипером — 3:0.



В концовке матча было еще одно запоминающееся событие — пятерная замена со стороны Сульшера. Благо игра позволяла это небольшое пижонство.



По этому мачту и не скажешь, что до его начала команды находились на расстоянии в два очка друг друга. МЮ показал себя гораздо более классным коллективом и одержал победу, не напрягаясь.



"Манчестер Юнайтед" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче