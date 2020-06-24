МЮ разгромил "Шеффилд Юнайтед"

Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль "Манчестер Юнайтед" убедительно разобрался с "Шеффилд Юнайтед", огорчив своего конкурента тремя безответными голами авторства Антони Мартиаля.

Как и ожидалось, впервые с 30 сентября в стартовом составе "красных дьяволов" появился Поль Погба. Он, Неманья Матич и Мейсон Гринвуд заменили Фреда, Скотта Мактоминея и Даниэля Джеймса по сравнению 1:1 с "Тоттенхэмом".

Из-за условий своей аренды Дин Хендерсон был вынужден уступить свое место в воротах "клинков" Саймону Муру. Фил Ягиелка, Джон Лундстрем, Лис Муссе и Дэвид Макголдрик также получил свой шанс с первых минут.

Хозяевам "Олд Траффорд" потребовались шесть с небольшим минут и одна вразумительная атака, чтобы открыть счет. Маркус Рэшфорд проскочил с мячом до лицевой, а затем сделал сильный пас к ближней штанге, где на опережение сыграл Антони Мартиаль — 1:0.

На 13-й минуте Рэшфорд и Мартиаль вновь разорвали оборону гостей, однако попытка француза вернуть мяч и одновременно вывести англичанина на пустые ворота получилась неудачной — под прессингом Маркус направил снаряд мимо.

На 21-й минуте "Шеффилд" снова провалился в обороне. Харри Магуайр головой поразил ворота после подачи партнера, однако гол не был засчитан из-за того, что защитник МЮ нарушил правила на Ягиелке.

В целом игра протекала очень неторопливо. Хозяева полностью контролировали ситуацию, но вместе с тем никуда не спешили.

Преимущество МЮ было огромно, и незадолго до перерыва счет удвоился, что было вполне логично. Аарон Ван-Биссака оторвался от Энды Стивенса на правом краю штрафной и сделал пас в центр под удар Мартиаля — 2:0.

Во втором тайме игра стала убаюкивающей. "Клинки" выглядели безнадежно. Однако еще один гол все же случился. На 74-й минуте Рэшфорд сделал скрытую передачу внутрь штрафной на Мартиаля, который принял мяч, а затем подсек его перед голкипером — 3:0.

В концовке матча было еще одно запоминающееся событие — пятерная замена со стороны Сульшера. Благо игра позволяла это небольшое пижонство.

По этому мачту и не скажешь, что до его начала команды находились на расстоянии в два очка друг друга. МЮ показал себя гораздо более классным коллективом и одержал победу, не напрягаясь.

"Манчестер Юнайтед" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2020 21:55

Количество просмотров Просмотров: 1142

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Последние комментарии:




  1. pamirbarkhorog 24.06.2020 22:28 # pamirbarkhorog
    Ненавижу это го идиот диктора

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  2. ian 24.06.2020 22:27 # ian
    У МЮ сейчас лучшая игра в лиге, добились разгромной победы в эконом режиме против команды, которая на выезде играют очень удачно. Таких команд и не хватает в ЛЧ.

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  3. scholes22 24.06.2020 22:25 # scholes22
    Как пробил Топово хуендерсон

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  4. thegodfather 24.06.2020 22:18 # thegodfather
    — Бранислав Иванович про Педро:

    "Он очень просто решал моменты, даже в сложных ситуациях ему удавалось выкрутиться простым завершением. Было видно, что он ученик школы "Барселоны".

    Глядя на то, как легко он щелкает голевые моменты с обеих ног, ты поражался тому, как он держит мяч под полным контролем, с момента первого касания до логичного конца... невероятно.

    Он внес большой вклад почти во все выигранные трофеи "Челси" последних лет. То, чего он достиг с клубом, заслуживает уважения."



    пожалуй соглашусь.
    Один из лучших трансферов по "цена-качество". При конте жарил люто.

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  5. skychnie-oboi 24.06.2020 22:17 # skychnie-oboi
    Всем встать - играет чемпион!

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  6. thegodfather 24.06.2020 22:17 # thegodfather
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    какого же топари у нас увели пуки!!!)

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  7. jack-4poker 24.06.2020 22:07 # jack-4poker
    как вычислить лесника-жопотраха в интернете?
    постит древний боян нализывая свои яйца

    не благодарите

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  8. sausage 24.06.2020 22:06 # sausage
    Третий гол по красоте раскатами конечно. Пенсы на очке.

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  9. jack-4poker 24.06.2020 22:05 # jack-4poker
    говорят в детстве Томас Битти болел за Ливерпуль.
    теперь понятно, почему он гомосексуалист. Ведь Ливерпуль провел первый гей парад в истории английского футбола

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  10. golokante 24.06.2020 22:02 # golokante
    Посадили на жопу Шеффилд. Молодцы.

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  11. forester 24.06.2020 22:01 # forester
    Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Сульшер четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
    Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
    У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Алиссоны, Облаки ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 5-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
    Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам -  изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.

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  12. jack-4poker 24.06.2020 21:58 # jack-4poker
    Какой же прекрасный футбольный клуб Манчестер Юнайтед
    Всех адекватных пенсов с победой!

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  13. thegodfather 24.06.2020 21:58 # thegodfather
    мю = ньюкасл

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  14. scholes22 24.06.2020 21:57 # scholes22
    Дальше смотри портовых хуесосов

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