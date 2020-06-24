Агент: "Никто не сможет позволить себе Жоржиньо"

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо заявил, что никто из клубов не сможет позволить себе покупку его клиента этим летом.

На протяжении последних недель не утихают слухи, что главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет снова воссоединиться с Жоржиньо, с которым он вместе поработал в "Наполи" и "Челси".



Однако агент Жоао Сантос считает, что теперь Жоржиньо стоит гораздо дороже тех 52 миллионов фунтов, за которые "Челси" покупал игрока у "Наполи" два года назад. А экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, делает трансфер итальянца бразильского происхождения просто неподъемным для "Ювентуса" или кого-либо другого.



"За последние пару лет его ценник определенно вырос, потому что он хорошо выступает в Лондоне и стал регулярно играть за сборную Италии".



"Теперь он вице-капитан "Челси", и у него огромный опыт выступлений в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Думаю, очень маловероятно, что насчет Жоржиньо поступит предложение, потому что прямо сейчас никто не может позволить себе такого рода инвестиций".



"Из-за пандемии никто толком не знает, когда мы сможем вернуться к нормальной жизни или даже играть с фанатами на стадионе, так что это большая проблема для трансферного рынка", — сообщил Сантос Calciomercato.