Лэмпард сообщил, что Виллиан может подписать новый контракт

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сообщил, что вингер Виллиан все еще может продлить свое пребывание на "Стэмфорд Бридж" за пределы этого сезона.

На текущей неделе "синие" продлили истекавшие 30 июня контракты Виллиана и Педро до окончания сезона.



По слухам, Педро уже достиг принципиальной договоренности с "Ромой", а вот будущее Виллиана остается в подвешенном состоянии, и Лэмпард допускает, что 31-летний бразилец заключит новый контракт с "Челси".



"Да, мы все еще разговариваем с игроками, с Виллианом в частности. Мы разговариваем с ним. Я всегда чувствовал, что они останутся".



"Они были великолепными профессионалам и верой и правдой служили клубу. Они показали, что хотят остаться и доиграть сезон, как минимум".



"В данный момент мы нуждаемся в них, и они оба являются важными игроками для нас, поэтому я рад", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.