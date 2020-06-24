Гвардиола будет беречь игроков на Кубок Англии и Лигу Чемпионов

Главный тренер "Челси" Хосеп Гвардиола заявил, что готов выставить ослабленный состав на матчи Премьер-Лиги против "Челси" и "Ливерпуля".

С момента возобновления сезона "горожане" уже потеряли с травмой Серхио Агуэро, что может стать ударом по их шансам на успех в Кубке Англии и Лиге Чемпионов.



Место в топ-4 Премьер-Лиги уже никуда не денется от "Сити", поэтому Гвардиола собирается играть ближайшие матчи с прицелом на кубковые турниры, которые возобновятся в августе.



"Мы не можем отрицать, что одним глазом смотрим на матч с "Ньюкаслом" (в 1/4 финала Кубка Англии). "Челси" и "Ливерпуль" — это престижные матчи, но "Ньюкасл" важнее. Это как финал для нас. Мы держим в уме этот матч".



"Наш состав будет зависеть от физических кондиций, от количества проведенных игроками минут. Мы заглядываем чуть дальше, чем только ближайший матч с "Челси".



"Наша команда все еще не в форме, чтобы играть по 90 минут каждые три дня", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.