Томас Битти стал вторым британским игроком-геем

Томас Битти Экс-полузащитник "Халла" Томас Битти стал вторым профессиональным британским футболистом, объявившим себя геем.

Начав свою карьеру в "Халле" и не сумев пробиться в первую команду, позже Битти поиграл в США, Канаде и Сингапуре. Пять лет назад серьезная травма заставила Томаса повесить бутсы на гвоздь.

А сегодня 33-летний англичанин, который ныне является успешным бизнесменом в Сингапуре, совершил каминг-аут — спустя 30 лет после Джастина Фашану, первого открытого гея среди британских футболистов.

"Пришло время поделиться кое-чем очень личным для меня. Было бы проще промолчать, но выговориться — это настоящий вызов для меня. Мне пора рассказать правду, и я надеюсь, это что-нибудь изменит. Я брат, сын, друг и гей", — написал Битти в инстаграме.

Томас Битти


Метки Битти, Халл

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1658

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. iceteam 24.06.2020 18:30 # iceteam
    Идеально бы вписался в Ливерпуль.

    (ответить)

  2. ganinilyha 24.06.2020 18:30 # ganinilyha
    Похож на К. Роналду

    (ответить)

  3. gormartin 24.06.2020 18:21 # gormartin
    Во пидар

    (ответить)

  4. kojan 24.06.2020 18:19 # kojan
    осанистый как пеликан...

    (ответить)

  5. januzaj00 24.06.2020 18:19 # januzaj00
    Геи все такие приторные?

    (ответить)

  6. iceteam 24.06.2020 18:19 # iceteam
    Ван Дейк лучше, в разы

    (ответить)

  7. sexan 24.06.2020 18:12 # sexan
    Ну если даже в Халле не смог закрепиться, тогда ясно, дорога в пидоры.

    (ответить)

  8. brown-ale 24.06.2020 18:09 # brown-ale
    В одной душевой с Магвайром и Робертсоном мылся.

    (ответить)

  9. xah 24.06.2020 18:02 # xah
    Фанат Ливера однозначно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: