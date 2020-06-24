Томас Битти стал вторым британским игроком-геем

Экс-полузащитник "Халла" Томас Битти стал вторым профессиональным британским футболистом, объявившим себя геем.

Начав свою карьеру в "Халле" и не сумев пробиться в первую команду, позже Битти поиграл в США, Канаде и Сингапуре. Пять лет назад серьезная травма заставила Томаса повесить бутсы на гвоздь.



А сегодня 33-летний англичанин, который ныне является успешным бизнесменом в Сингапуре, совершил каминг-аут — спустя 30 лет после Джастина Фашану, первого открытого гея среди британских футболистов.



"Пришло время поделиться кое-чем очень личным для меня. Было бы проще промолчать, но выговориться — это настоящий вызов для меня. Мне пора рассказать правду, и я надеюсь, это что-нибудь изменит. Я брат, сын, друг и гей", — написал Битти в инстаграме.



