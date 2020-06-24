Лэмпард: "Челси" не делал предложений по Хаверцу"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его клуб не выдвигал предложений о покупке вингера "Байера" Кая Хаверца.
О том, что "синие" решительно настроены приобрести Хаверца, который также интересен "Баварии" и "Реалу", стало известно ранее в июне.
Некоторые источники даже утверждали, что клуб со "Стэмфорд Бридж" уже предложил 80 миллионов фунтов за 21-летнего игрока сборной Германии.
На своей пресс-конференции в среду Лэмпард опроверг эти слухи, но одновременно дал понять, что высоко ценит Хаверца.
"Он игрок топ-уровня, но мы определенно не собираемся рассуждать об игроках из других команд. Мы не выдвигали предложений", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
24.06.2020 17:00
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Последние комментарии:
как так?ведь местные членсисосы уже продали канте в реал и купили хаверца в шестьнольси запилив его в свои конченные схемки и предложили следующий чемп даж не начинать..чё теперь?снова героически кукарекать в 32 очках от Великого Ливерпуля
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Хаверц топовый игрок,как Модрич как по мне..
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