Лэмпард: "Челси" не делал предложений по Хаверцу"

Кай Хаверц Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его клуб не выдвигал предложений о покупке вингера "Байера" Кая Хаверца.

О том, что "синие" решительно настроены приобрести Хаверца, который также интересен "Баварии" и "Реалу", стало известно ранее в июне.

Некоторые источники даже утверждали, что клуб со "Стэмфорд Бридж" уже предложил 80 миллионов фунтов за 21-летнего игрока сборной Германии.

На своей пресс-конференции в среду Лэмпард опроверг эти слухи, но одновременно дал понять, что высоко ценит Хаверца.

"Он игрок топ-уровня, но мы определенно не собираемся рассуждать об игроках из других команд. Мы не выдвигали предложений", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Байер, Лэмпард, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2020 17:00

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  1. frisby 24.06.2020 17:17 # frisby
    как так?ведь местные членсисосы уже продали канте в реал и купили хаверца в шестьнольси запилив его в свои конченные схемки и предложили следующий чемп даж не начинать..чё теперь?снова героически кукарекать в 32 очках от Великого Ливерпуля

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  2. flanglevi 24.06.2020 17:16 # flanglevi
    Хаверц топовый игрок,как Модрич как по мне..

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