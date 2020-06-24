Агуэро перенесет операцию в четверг

Уже завтра нападающему "Манчестер Сити" Серхио Агуэро будет проведена операция на колене.

Агуэро получил травму левого колена в своем втором после коронавирусной паузы матче — против "Бернли" в понедельник вечером, — а накануне стало известно, что Серхио улетел в Барселону на консультацию к доктору Рамону Кугату.



Светило медицины и доверенный хирург главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы решил, что с операцией медлить нельзя, однако сроки восстановления на данном этапе неизвестны.



"Завтра ему будет сделана операция. Когда его прооперируют, мы будем знать, сколько времени Серхио потребуется, чтобы снова сыграть за нас".



"Сыграет ли он снова до окончания сезона? Прямо сейчас я не знаю", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.