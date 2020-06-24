31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду, 24 июня, пятью поединками продолжится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 20:00 Онлайн-трансляция



Совершенно неожиданно две этих команды являются прямыми конкурентами в борьбе за пятое место, которое может открыть путь в Лигу Чемпионов. Правда, поражение 3:0 от "Ньюкасла" в минувший уикенд заставило усомниться в амбициях "Шеффилд Юнайтед", который проводит свой третий выездной матч подряд. "Манчестер Юнайтед" выиграл все семь последних домашних встреч с "клинками" во всех соревнованиях с общим счетом 17:2.



Впервые с 30 сентября в старте МЮ может выйти полузащитник Поль Погба. Кадровых проблем у Оле Гуннара Сульшера нет, однако логично ожидать ротации.



Из-за условий своей аренды за "Шеффилд Юнайтед" не сыграет голкипер Дин Хендерсон. Джон Иган дисквалифицирован.



НЬЮКАСЛ — АСТОН ВИЛЛА 20:00



"Ньюкасл" находится всего в двух очках от знакового рубежа в 40 и может уже в этом матче закрыть вопрос с продлением прописки в Премьер-Лиге, одновременно не позволив "Астон Вилле" покинуть зону вылета. Бирмингемцы все еще находятся в поисках своей первой победы с января. "Сороки" не потерпели ни одного поражения в 11 домашних встречах с "вилланами" с учетом всех соревнований.



Полузащитник "Ньюкасла" Мэтти Лонгстафф возобновил тренировки после травмы бедра, но его старший брат Шон все еще лечится.



Впервые после паузы "Астон Вилла" сможет задействовать Фредерика Гильберта и Данни Дринкуотера. Бьорн Энгелс по-прежнему травмирован.



НОРВИЧ — ЭВЕРТОН 20:00



Дела "Норвича" плохи, и еще ни одной команде в истории Премьер-Лиги не удавалось избежать вылета, имея 21 очко или меньше после 30 туров. "Эвертон", напротив, настроен позитивно, еще не лишившись шансов на попадание в еврокубки и показав весьма достойный футбол против "Ливерпуля" в воскресенье. "Ириски" могу похвастать только одной победой в восьми выездах к "канарейкам" в рамках Премьер-Лиги.



Остаток сезона "Норвич" проведет без защитников Кристофа Циммермана, Сэма Байрама и Гранта Хенли. Марко Штипперман снова доступен после коронавируса.



Из лазарета "Эвертона" возвращаются Йерри Мина и Фабиан Дельф. Скоро поправится и Джибриль Сиссе.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — БОРНМУТ 20:00



"Борнмут" — еще одна команда, которой не удалось взбодриться после трехмесячной паузы. "Вишенки" пропускают много голов, а забивают с огромным трудом. "Вулверхэмптон" выглядел очень ярко в первом после возобновления сезона матче, разобравшись в Лондоне с "Вест Хэмом" и благодаря этой победе догнав по очкам "Манчестер Юнайтед". "Волки" ни разу не уступили в трех последних встречах с "Борнмутом" в рамках Премьер-Лиги.



Лазарет "Вулверхэмптона" пуст.



Нападающий "Борнмута" Джошуа Кинг под вопросом из-за проблем с лодыжкой.



ЛИВЕРПУЛЬ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 22:15 Онлайн-трансляция



"Кристал Пэлас" выиграл все четыре последних матча, включая один после паузы, и в каждом из них сохранил свои ворота на замке, поэтому "Ливерпулю" придется попотеть, чтобы одержать победу и сделать выезд к "Манчестер Сити" на следующей неделе потенциально чемпионским. При этом "красные" выиграли все пять последних встреч с "орлами" в рамках Премьер-Лиги, забив 11 голов.



"Ливерпуль" может задействовать выздоровевших Энди Робертсона и Мохамеда Салаха. Жоэль Матип и Джеймс Милнер получили травмы в дерби с "Эвертоном" в воскресенье.



"Пэлас" по-прежнему лишен Мартина Келли, Джеймса Томкинса и Джеффри Шлюппа.