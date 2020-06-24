Ндомбеле сказал Моуриньо, что больше не сыграет у него
Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле сообщил своему наставнику Жозе Моуриньо, что больше не хочет у него играть.
ESPN стало известно от своего источника, что конфликт между игроком и тренером случился во время тренировки "шпор" в минувший понедельник.
Затем разбор полетов продолжился в кабинете Моуриньо на тренировочной базе. В сердцах Ндомбеле даже заявил, что больше никогда не сыграет за "Тоттенхэм", пока там работает Жозе.
С момента возвращения к тренировкам Моуриньо говорил Ндомбеле, что тот не готов выходить в стартовом составе и недостаточно упорно работает. Это и стало причиной возмущения Танги, который считает, что на 100 процентов в порядке.
В данный момент агенты Ндомбеле ищут выход из ситуации, однако высока вероятность, что стороны, остыв со временем, все же проведут примирительные переговоры.
Однако продажу Танги исключать тоже нельзя. Интерес к 23-летнему французу проявляет ПСЖ.
Добавим, что после победы 2:0 над "Вест Хэмом" Моуриньо пытался опровергнуть слухи о ссоре с Ндомбеле, утверждая, что "ничего не произошло".
24.06.2020 15:00
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очередняра для Моура)
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В этом весь чмоуриньё, к сожалению
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много себе позволяет, убрать из команды
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На галеры его, крч. Пусть там играет.
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кто этот умник, который предложил в виде эксперимента перестать на время бить негров палкой?
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