Ндомбеле сказал Моуриньо, что больше не сыграет у него

Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле сообщил своему наставнику Жозе Моуриньо, что больше не хочет у него играть.

ESPN стало известно от своего источника, что конфликт между игроком и тренером случился во время тренировки "шпор" в минувший понедельник.



Затем разбор полетов продолжился в кабинете Моуриньо на тренировочной базе. В сердцах Ндомбеле даже заявил, что больше никогда не сыграет за "Тоттенхэм", пока там работает Жозе.



С момента возвращения к тренировкам Моуриньо говорил Ндомбеле, что тот не готов выходить в стартовом составе и недостаточно упорно работает. Это и стало причиной возмущения Танги, который считает, что на 100 процентов в порядке.



В данный момент агенты Ндомбеле ищут выход из ситуации, однако высока вероятность, что стороны, остыв со временем, все же проведут примирительные переговоры.



Однако продажу Танги исключать тоже нельзя. Интерес к 23-летнему французу проявляет ПСЖ.



Добавим, что после победы 2:0 над "Вест Хэмом" Моуриньо пытался опровергнуть слухи о ссоре с Ндомбеле, утверждая, что "ничего не произошло".