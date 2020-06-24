Ндомбеле сказал Моуриньо, что больше не сыграет у него

Танги Ндомбеле Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле сообщил своему наставнику Жозе Моуриньо, что больше не хочет у него играть.

ESPN стало известно от своего источника, что конфликт между игроком и тренером случился во время тренировки "шпор" в минувший понедельник.

Затем разбор полетов продолжился в кабинете Моуриньо на тренировочной базе. В сердцах Ндомбеле даже заявил, что больше никогда не сыграет за "Тоттенхэм", пока там работает Жозе.

С момента возвращения к тренировкам Моуриньо говорил Ндомбеле, что тот не готов выходить в стартовом составе и недостаточно упорно работает. Это и стало причиной возмущения Танги, который считает, что на 100 процентов в порядке.

В данный момент агенты Ндомбеле ищут выход из ситуации, однако высока вероятность, что стороны, остыв со временем, все же проведут примирительные переговоры.

Однако продажу Танги исключать тоже нельзя. Интерес к 23-летнему французу проявляет ПСЖ.

Добавим, что после победы 2:0 над "Вест Хэмом" Моуриньо пытался опровергнуть слухи о ссоре с Ндомбеле, утверждая, что "ничего не произошло".


Метки Моуриньо, Ндомбеле, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2020 15:00

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  1. vertigo-92 24.06.2020 15:57 # vertigo-92
    очередняра для Моура)

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  2. mancunia-planet 24.06.2020 15:46 # mancunia-planet
    В этом весь чмоуриньё, к сожалению

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  3. osivori 24.06.2020 15:41 # osivori
    много себе позволяет, убрать из команды

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  4. muaxaxaxa 24.06.2020 15:37 # muaxaxaxa
    На галеры его, крч. Пусть там играет.

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  5. nir-vana 24.06.2020 15:27 # nir-vana
    кто этот умник, который предложил в виде эксперимента перестать на время бить негров палкой?

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