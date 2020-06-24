"Челси" сможет реанимировать проект нового стадиона благодаря коронавирусу

"Челси" получит возможность реанимировать свой проект по строительству нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж".

В конце марта у "синих" истекло разрешение на строительство новой арены. Лондонский клуб подтвердил, что не будет приступать к реализации столь затратного проекта в условиях ухудшения экономической ситуации.



Однако в минувший понедельник британский министр Роберт Дженрик заявил, что правительство планирует организовать настоящий строительный бум, чтобы помочь экономике стране преодолеть коронавирусный кризис.



В рамках этого мероприятия кабинет Бориса Джонсона собирается автоматически продлить все старые разрешения, которые были затронуты пандемией, до апреля 2021.



"Челси" тоже попадет под эту программу, потому что разрешение "синих" было действительно до 31 марта, а карантин ввели 23 марта, сообщает Daily Mail.



Таким образом, у "Челси" будет несколько месяцев, чтобы решиться за реконструкцию "Стэмфорд Бридж" без необходимости заново проводить утомительное и трудоемкое согласование проекта, оцениваемого в 1 млрд. фунтов.