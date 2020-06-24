Сульшер считает, что МЮ нуждается в приобретениях

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что рассчитывает на приобретения в летнее трансферное окно.

До остановки сезона "Юнайтед" находился в отличной форме, не зная поражений на протяжении 11 матчей во всех соревнованиях. О "красных дьяволов" заговорили как о реальном претенденте на титул Премьер-Лиги в следующей кампании.

Однако Сульшер предпочитает не забегать вперед и указывает на потребность "Юнайтед" в усилении.

"Мы развиваемся с течением сезона, и я думаю, мы 11 матчей кряду не проигрывали. Когда затем ты можешь добавить к свой команде Поля Погба и Маркуса Рэшфорда, то невольно думаешь: "Да, мы не так уж далеки". Я очень доволен своим подбором игроков".

"Если мы сможем заключить какие-нибудь хорошие сделки и пригласить игроков, которые сделают нас лучше, тогда мы, конечно, должны потратить некоторое количество денег на это. Однако я работаю с замечательными игроками, и мы движемся в правильном направлении".

"Мы все еще не там, где хотим быть, мы недостаточно близки к борьбе за титул Премьер-Лиги, однако мы движемся поступательно".

"Естественно, в последние сезонов лет "Сити" и "Ливерпуль" задавали стандарты, которым ты должен соответствовать для победы в лиге".

"Надеюсь, в этом сезоне мы поборемся за Лигу Европы, Кубок Англии, место в топ-4, а затем посмотрим, сколько мы сможем инвестировать к следующему сезону", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. udaff 24.06.2020 14:12 # udaff
    Вот скажите, парни, а почему на него гонят все кому не лень? Я считаю, что Оле весьма достойно справляется со своей работой. У кого бы получилось лучше? Или у кого получалось лучше? У Маура? У ЛВГ? Или, может быть у Мойеса? Не смешите. На данном этапе Сульшер - это то, что нужно МЮ. И если он будет развиваться как тренер параллельно команде, в ровень с командой, то у этого симбеоза есть шанс на светлое будущее.

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  2. nehta 24.06.2020 13:57 # nehta
    Эх, планы он строит... Не попадём в ЛЧ и все планы пойдут по 3,14зде!!! Если такого авторитета, как Ван Гал слили СМС сообщением, то Олеговича вещи просто вышвырнут на улицу и не пустят на тренировочную базу. А потом из газет узнает, что его ещё неделю назад уволили.

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  3. manutd-20champ 24.06.2020 13:34 # manutd-20champ
    бедняга, не подозревает, что временный.
    строит планы.

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  4. gormartin 24.06.2020 13:12 # gormartin
    Это хто?

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  5. superperez101 24.06.2020 13:05 # superperez101
    прежде всего нужно купить нового тренера.
    потом - помощников тренера

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