Сульшер считает, что МЮ нуждается в приобретениях

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что рассчитывает на приобретения в летнее трансферное окно.

До остановки сезона "Юнайтед" находился в отличной форме, не зная поражений на протяжении 11 матчей во всех соревнованиях. О "красных дьяволов" заговорили как о реальном претенденте на титул Премьер-Лиги в следующей кампании.



Однако Сульшер предпочитает не забегать вперед и указывает на потребность "Юнайтед" в усилении.



"Мы развиваемся с течением сезона, и я думаю, мы 11 матчей кряду не проигрывали. Когда затем ты можешь добавить к свой команде Поля Погба и Маркуса Рэшфорда, то невольно думаешь: "Да, мы не так уж далеки". Я очень доволен своим подбором игроков".



"Если мы сможем заключить какие-нибудь хорошие сделки и пригласить игроков, которые сделают нас лучше, тогда мы, конечно, должны потратить некоторое количество денег на это. Однако я работаю с замечательными игроками, и мы движемся в правильном направлении".



"Мы все еще не там, где хотим быть, мы недостаточно близки к борьбе за титул Премьер-Лиги, однако мы движемся поступательно".



"Естественно, в последние сезонов лет "Сити" и "Ливерпуль" задавали стандарты, которым ты должен соответствовать для победы в лиге".



"Надеюсь, в этом сезоне мы поборемся за Лигу Европы, Кубок Англии, место в топ-4, а затем посмотрим, сколько мы сможем инвестировать к следующему сезону", — цитирует Сульшера Sky Sports.