Сульшер считает, что МЮ нуждается в приобретениях
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что рассчитывает на приобретения в летнее трансферное окно.
До остановки сезона "Юнайтед" находился в отличной форме, не зная поражений на протяжении 11 матчей во всех соревнованиях. О "красных дьяволов" заговорили как о реальном претенденте на титул Премьер-Лиги в следующей кампании.
Однако Сульшер предпочитает не забегать вперед и указывает на потребность "Юнайтед" в усилении.
"Мы развиваемся с течением сезона, и я думаю, мы 11 матчей кряду не проигрывали. Когда затем ты можешь добавить к свой команде Поля Погба и Маркуса Рэшфорда, то невольно думаешь: "Да, мы не так уж далеки". Я очень доволен своим подбором игроков".
"Если мы сможем заключить какие-нибудь хорошие сделки и пригласить игроков, которые сделают нас лучше, тогда мы, конечно, должны потратить некоторое количество денег на это. Однако я работаю с замечательными игроками, и мы движемся в правильном направлении".
"Мы все еще не там, где хотим быть, мы недостаточно близки к борьбе за титул Премьер-Лиги, однако мы движемся поступательно".
"Естественно, в последние сезонов лет "Сити" и "Ливерпуль" задавали стандарты, которым ты должен соответствовать для победы в лиге".
"Надеюсь, в этом сезоне мы поборемся за Лигу Европы, Кубок Англии, место в топ-4, а затем посмотрим, сколько мы сможем инвестировать к следующему сезону", — цитирует Сульшера Sky Sports.
24.06.2020 13:00
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Последние комментарии:
Вот скажите, парни, а почему на него гонят все кому не лень? Я считаю, что Оле весьма достойно справляется со своей работой. У кого бы получилось лучше? Или у кого получалось лучше? У Маура? У ЛВГ? Или, может быть у Мойеса? Не смешите. На данном этапе Сульшер - это то, что нужно МЮ. И если он будет развиваться как тренер параллельно команде, в ровень с командой, то у этого симбеоза есть шанс на светлое будущее.
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Эх, планы он строит... Не попадём в ЛЧ и все планы пойдут по 3,14зде!!! Если такого авторитета, как Ван Гал слили СМС сообщением, то Олеговича вещи просто вышвырнут на улицу и не пустят на тренировочную базу. А потом из газет узнает, что его ещё неделю назад уволили.
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бедняга, не подозревает, что временный.
строит планы.
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Это хто?
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прежде всего нужно купить нового тренера.
потом - помощников тренера
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