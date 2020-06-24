У Кейна "нет проблем" со стилем Моуриньо

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что у него нет проблем с игровым стилем тренера Жозе Моуриньо.

На днях эксперт Sky Sports Пол Мерсон высказал мнение, что чересчур оборонительный стиль Моуриньо может подтолкнуть Кейна к уходу из клуба, чем вызвал довольно резкую реакцию Жозе.



Сам Кейн ответил на это голом против "Вест Хэма" накануне вечером. После победы 2:0 в дерби Харри заверил, что у него все в порядке.



"У меня нет проблем с тем, как тренер играет. Он здесь, чтобы побеждать, мы здесь, чтобы выигрывать матчи. Естественно, наша цель в этом сезоне — попасть в Лигу Чемпионов, а в следующем мы постараемся сделать шаг вперед и что-нибудь выиграть".



"У людей, экспертов всегда есть свои мнения".



"Что касается моего самочувствия, то я чувствую себя очень хорошо. Я позитивно настроен и нахожусь в хорошей форме. Я могу делать лишь то, что делаю, и я стараюсь не отвлекаться на шум со стороны", — сообщил Кейн BBC.