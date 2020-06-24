В "Вулверхэмптоне" не уверены, останется ли Траоре

Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту не уверен, останется ли вингер Адама Траоре на "Молинью".

После того, как Тимо Вернер выбрал "Челси", в прессе поползли слухи, что своей новой целью номер один на летнее трансферное окно "Ливерпуль" избрал Траоре.



Адама проводит великолепный сезон, поэтому интерес к его персоне со стороны больших клубов вполне объясним. Поэтому Нуну не берется сказать, будет ли 24-летний испанец выступать за "волков" в следующем сезоне.



"Я не знаю. Сейчас он здесь, он хорошо тренировался сегодня и готов сыграть завтра".



"Мы движемся день за днем, игнорируя спекуляции. Мы просто сосредоточены на том, что нам нужно делать, а также на подготовке к "Борнмуту", — цитирует Эшпириту Санту Sky Sports.