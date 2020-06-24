Светская хроника за среду
Виллиан может перейти в "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" собирается избавиться от Маттео Гендузи. "Вест Хэм" выставлен на продажу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
"Манчестер Юнайтед" проявляет серьезный интерес к защитнику "Монако" Бенуа Бадиашиле. (RMC Sport)
"Юнайтед" может подписать вингера "Челси" Виллиана свободным агентом. (Daily Mail)
"Ювентус" по-прежнему заинтересован в Жоржиньо, но уход полузащитника из "Челси" маловероятен. (Calciomercato)
"Челси" продолжает переговоры о покупке полузащитника Кая Хаверца, за которого "Байер" хочет 90 миллионов фунтов. (The Athletic)
"Манчестер Сити" сосредоточится на защитнике "Наполи" Калиду Кулибали. (The Sun)
Запасной голкипер "Сити" Клаудио Браво может перейти в "Арсенал". (Daily Star)
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета разочарован Маттео Гендузи и теперь готов продать французского полузащитника. (Daily Mail)
Полузащитник "Атлетико" Томас Партей должен перейти в "Арсенал". (La Razon)
Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген не вернется в "Аякс". (Daily Mail)
"Лестер" договорился с полузащитником Вильямом Карвальо и теперь должен согласовать с "Реал Бетис" размер компенсации за 28-летнего португальца. (Marca)
"Кристал Пэлас" все ближе к покупке 19-летнего защитника Натана Фергюсона, который отказался от нового контракта с "Вест Бромвичем". (The Guardian)
Нападающий Энди Кэрролл останется в "Ньюкасле" на следующий сезон. (Newcastle Chronicle)
Другое
Матч между "Сити" и "Ливерпулем" 2 июля будет сыгран на "Этихад". (Daily Mail)
Нападающий "Сити" Серхио Агуэро хочет как можно скорее провести операцию на колене, чтобы еще сыграть за свой клуб в Лиге Чемпионов. (The Sun)
"Мидлсбро" уволил Джонатана Вудгейта и назначил главным тренером Нила Уорнока. (The Guardian)
Экс-голкипер "Арсенала" Йенс Леманн претендует на пост главного тренера "Данди Юнайтед" из второго шотландского дивизиона. (Evening Telegraph)
Владельцы "Вест Хэма" активно ищут покупателя на свой клуб и уже контактируют с инвесторами из ОАЭ. (Daily Star)
Матч за Суперкубок Англии может стать тестовым мероприятием, когда зрители вернутся на трибуны. (The Times)
Футбольные власти уверены насчет возвращения фанатов на стадионы к октябрю. (The Telegraph)
Полиция закрыла расследование после баннера "White Lives Matter — Burnley, пролетевшего в небе над "Этихад" в понедельник, не найдя состава преступления. (Sky Sports)
53 процента жителей Британии посмотрели футбол Премьер-Лиги по телевизору в минувший уикенд. (Daily Star)
Жена Джейми Варди подаст в суд на жену Уэйна Руни. (Sky Sports)
24.06.2020 11:00
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Последние комментарии:
Мойес - Царь царей. Жаль, ему не дали достаточно времени для превращения мю в чемпиона, чемпиона чемпионшипа.
(ответить)
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета разочарован Маттео Гендузи и теперь готов продать французского полузащитника. (Daily Mail)
Источник: http://fapl.ru/posts/79238/
Да кому он теперь нахрен нужен. После гейклуба говно.
(ответить)
Это правда
https://sun1-86.userapi.com/4edVnBLsRaWPiOvLL3tffP7Yj3jDnRhzbLDGxA/nwy7UJZANjA.jpg
(ответить)
Всем добрый день. Миха, админ фапл ру! Да забань ты юзера stevens, это что за ущерб такой конченный
(ответить)
Список погорельцев, исключенных из стана "колбасных" и "пенсов", согласно положению между двумя диаспорами:
thegodfather
iceteam
slash-lfc
drogba11cool
Список будет регулярно пополняться.
Источник: http://fapl.ru/users/m-ballack/
(ответить)
23.06.2020 00:26 # удалить
mc-od
Адекватных ливерпуков с чемпиком! С июльским чемпиком.) Неадекватов и прочих унтерменшов с онбитеном, с золотым онбитеном! ))
Источник: http://fapl.ru/posts/79210/?c=1
(ответить)
А вот и первый заместитель начальника по отсосам толстых членов, абсолютно е6анутый фонад лондонского футбольного клуба «Щленще» РЫЛОВ ГОМОГЕЙ ПИДАРАСОВИЧ (Ссылка на профиль: http://fapl.ru/users/ry-l/) подоспел и решил исправить ситуацию...
(ответить)
баласк приди, порядок наведи
(ответить)
Да дела
(ответить)
"Челси" продолжает переговоры о покупке полузащитника Кая Хаверца, за которого "Байер" хочет 90 миллионов фунтов. (The Athletic)
Источник: http://fapl.ru/posts/79238/?c=1
Тем временем, портовые хуесосы обсуждают, какую залупу им хотелось бы почувствовать губами следующую.
(ответить)
что такое, ни одного пенса
спят еще после трудовой ночи. ясно понятно. нелегка жизнь пенса с фапли. с утра их поливают а они еще даже не проснулись
(ответить)
Е6ать тут членсидоров обоссали, обосрали, вые6ли в рот и жеппу, фу, блеать, вызывайте начальника по отсосам толстых членов ГАДФАЗЕРОВА ГЕЙТУРА ХУЕСОСОВИЧА (Ссылка на профиль: http://fapl.ru/users/thegodfather/) и его первого заместителя РЫЛОВА ГОМОГЕЯ ПИДАРАСОВИЧА (Ссылка на профиль: http://fapl.ru/users/ry-l/)
(ответить)
Великий парад, спасибо тебе, Владимир Владимирович, за то, что мы видим его! Да здравствует победа, ура!!!!!!!!
(ответить)
ЧЕЛСИ ССАННОЕ ГОВНО
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