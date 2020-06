Светская хроника за среду

Виллиан может перейти в "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" собирается избавиться от Маттео Гендузи. "Вест Хэм" выставлен на продажу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" проявляет серьезный интерес к защитнику "Монако" Бенуа Бадиашиле. (RMC Sport)



"Юнайтед" может подписать вингера "Челси" Виллиана свободным агентом. (Daily Mail)



"Ювентус" по-прежнему заинтересован в Жоржиньо, но уход полузащитника из "Челси" маловероятен. (Calciomercato)



"Челси" продолжает переговоры о покупке полузащитника Кая Хаверца, за которого "Байер" хочет 90 миллионов фунтов. (The Athletic)



"Манчестер Сити" сосредоточится на защитнике "Наполи" Калиду Кулибали. (The Sun)



Запасной голкипер "Сити" Клаудио Браво может перейти в "Арсенал". (Daily Star)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета разочарован Маттео Гендузи и теперь готов продать французского полузащитника. (Daily Mail)



Полузащитник "Атлетико" Томас Партей должен перейти в "Арсенал". (La Razon)



Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген не вернется в "Аякс". (Daily Mail)



"Лестер" договорился с полузащитником Вильямом Карвальо и теперь должен согласовать с "Реал Бетис" размер компенсации за 28-летнего португальца. (Marca)



"Кристал Пэлас" все ближе к покупке 19-летнего защитника Натана Фергюсона, который отказался от нового контракта с "Вест Бромвичем". (The Guardian)



Нападающий Энди Кэрролл останется в "Ньюкасле" на следующий сезон. (Newcastle Chronicle)



Другое



Матч между "Сити" и "Ливерпулем" 2 июля будет сыгран на "Этихад". (Daily Mail)



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро хочет как можно скорее провести операцию на колене, чтобы еще сыграть за свой клуб в Лиге Чемпионов. (The Sun)



"Мидлсбро" уволил Джонатана Вудгейта и назначил главным тренером Нила Уорнока. (The Guardian)



Экс-голкипер "Арсенала" Йенс Леманн претендует на пост главного тренера "Данди Юнайтед" из второго шотландского дивизиона. (Evening Telegraph)



Владельцы "Вест Хэма" активно ищут покупателя на свой клуб и уже контактируют с инвесторами из ОАЭ. (Daily Star)



Матч за Суперкубок Англии может стать тестовым мероприятием, когда зрители вернутся на трибуны. (The Times)



Футбольные власти уверены насчет возвращения фанатов на стадионы к октябрю. (The Telegraph)



Полиция закрыла расследование после баннера "White Lives Matter — Burnley, пролетевшего в небе над "Этихад" в понедельник, не найдя состава преступления. (Sky Sports)



53 процента жителей Британии посмотрели футбол Премьер-Лиги по телевизору в минувший уикенд. (Daily Star)



Жена Джейми Варди подаст в суд на жену Уэйна Руни. (Sky Sports)