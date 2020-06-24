Светская хроника за среду

Светская хроника Виллиан может перейти в "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" собирается избавиться от Маттео Гендузи. "Вест Хэм" выставлен на продажу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" проявляет серьезный интерес к защитнику "Монако" Бенуа Бадиашиле. (RMC Sport)

"Юнайтед" может подписать вингера "Челси" Виллиана свободным агентом. (Daily Mail)

"Ювентус" по-прежнему заинтересован в Жоржиньо, но уход полузащитника из "Челси" маловероятен. (Calciomercato)

"Челси" продолжает переговоры о покупке полузащитника Кая Хаверца, за которого "Байер" хочет 90 миллионов фунтов. (The Athletic)

"Манчестер Сити" сосредоточится на защитнике "Наполи" Калиду Кулибали. (The Sun)

Запасной голкипер "Сити" Клаудио Браво может перейти в "Арсенал". (Daily Star)

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета разочарован Маттео Гендузи и теперь готов продать французского полузащитника. (Daily Mail)

Полузащитник "Атлетико" Томас Партей должен перейти в "Арсенал". (La Razon)

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген не вернется в "Аякс". (Daily Mail)

"Лестер" договорился с полузащитником Вильямом Карвальо и теперь должен согласовать с "Реал Бетис" размер компенсации за 28-летнего португальца. (Marca)

"Кристал Пэлас" все ближе к покупке 19-летнего защитника Натана Фергюсона, который отказался от нового контракта с "Вест Бромвичем". (The Guardian)

Нападающий Энди Кэрролл останется в "Ньюкасле" на следующий сезон. (Newcastle Chronicle)

Другое

Матч между "Сити" и "Ливерпулем" 2 июля будет сыгран на "Этихад". (Daily Mail)

Нападающий "Сити" Серхио Агуэро хочет как можно скорее провести операцию на колене, чтобы еще сыграть за свой клуб в Лиге Чемпионов. (The Sun)

"Мидлсбро" уволил Джонатана Вудгейта и назначил главным тренером Нила Уорнока. (The Guardian)

Экс-голкипер "Арсенала" Йенс Леманн претендует на пост главного тренера "Данди Юнайтед" из второго шотландского дивизиона. (Evening Telegraph)

Владельцы "Вест Хэма" активно ищут покупателя на свой клуб и уже контактируют с инвесторами из ОАЭ. (Daily Star)

Матч за Суперкубок Англии может стать тестовым мероприятием, когда зрители вернутся на трибуны. (The Times)

Футбольные власти уверены насчет возвращения фанатов на стадионы к октябрю. (The Telegraph)

Полиция закрыла расследование после баннера "White Lives Matter — Burnley, пролетевшего в небе над "Этихад" в понедельник, не найдя состава преступления. (Sky Sports)

53 процента жителей Британии посмотрели футбол Премьер-Лиги по телевизору в минувший уикенд. (Daily Star)

Жена Джейми Варди подаст в суд на жену Уэйна Руни. (Sky Sports)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 2239

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 24.06.2020 12:19 # vyrentz
    Мойес - Царь царей. Жаль, ему не дали достаточно времени для превращения мю в чемпиона, чемпиона чемпионшипа.

    (ответить)

  2. chelsea88 24.06.2020 12:09 # chelsea88
    Главный тренер "Арсенала" Микель Артета разочарован Маттео Гендузи и теперь готов продать французского полузащитника. (Daily Mail)
    Источник: http://fapl.ru/posts/79238/

    Да кому он теперь нахрен нужен. После гейклуба говно.

    (ответить)

  3. scholes22 24.06.2020 11:55 # scholes22
    Это правда

    https://sun1-86.userapi.com/4edVnBLsRaWPiOvLL3tffP7Yj3jDnRhzbLDGxA/nwy7UJZANjA.jpg

    (ответить)

  4. yamateh 24.06.2020 11:52 # yamateh
    Всем добрый день. Миха, админ фапл ру! Да забань ты юзера stevens, это что за ущерб такой конченный

    (ответить)

  5. xoce-moyp 24.06.2020 11:51 # xoce-moyp
    Список погорельцев, исключенных из стана "колбасных" и "пенсов", согласно положению между двумя диаспорами:

    thegodfather
    iceteam
    slash-lfc
    drogba11cool

    Список будет регулярно пополняться.

    Источник: http://fapl.ru/users/m-ballack/

    (ответить)

  6. mc-od 24.06.2020 11:46 # mc-od
    23.06.2020 00:26 # удалить
    mc-od

    Адекватных ливерпуков с чемпиком! С июльским чемпиком.) Неадекватов и прочих унтерменшов с онбитеном, с золотым онбитеном! ))

    Источник: http://fapl.ru/posts/79210/?c=1

    (ответить)

  7. stevens 24.06.2020 11:44 # stevens
    А вот и первый заместитель начальника по отсосам толстых членов, абсолютно е6анутый фонад лондонского футбольного клуба «Щленще» РЫЛОВ ГОМОГЕЙ ПИДАРАСОВИЧ (Ссылка на профиль: http://fapl.ru/users/ry-l/) подоспел и решил исправить ситуацию...

    (ответить)

  8. zheka000000 24.06.2020 11:41 # zheka000000
    баласк приди, порядок наведи

    (ответить)

  9. gormartin 24.06.2020 11:39 # gormartin
    Да дела

    (ответить)

  10. ry-l 24.06.2020 11:35 # ry-l
    "Челси" продолжает переговоры о покупке полузащитника Кая Хаверца, за которого "Байер" хочет 90 миллионов фунтов. (The Athletic)

    Источник: http://fapl.ru/posts/79238/?c=1



    Тем временем, портовые хуесосы обсуждают, какую залупу им хотелось бы почувствовать губами следующую.

    (ответить)

  11. superperez101 24.06.2020 11:30 # superperez101
    что такое, ни одного пенса
    спят еще после трудовой ночи. ясно понятно. нелегка жизнь пенса с фапли. с утра их поливают а они еще даже не проснулись

    (ответить)

  12. stevens 24.06.2020 11:16 # stevens
    Е6ать тут членсидоров обоссали, обосрали, вые6ли в рот и жеппу, фу, блеать, вызывайте начальника по отсосам толстых членов ГАДФАЗЕРОВА ГЕЙТУРА ХУЕСОСОВИЧА (Ссылка на профиль: http://fapl.ru/users/thegodfather/) и его первого заместителя РЫЛОВА ГОМОГЕЯ ПИДАРАСОВИЧА (Ссылка на профиль: http://fapl.ru/users/ry-l/)

    (ответить)

  13. mufc1994 24.06.2020 11:02 # mufc1994
    Великий парад, спасибо тебе, Владимир Владимирович, за то, что мы видим его! Да здравствует победа, ура!!!!!!!!

    (ответить)

  14. chronicle 24.06.2020 11:02 # chronicle
    ЧЕЛСИ ССАННОЕ ГОВНОПользователь получил предупреждение

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: