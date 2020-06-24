Моуриньо рад первому голу Кейна в 2020 году

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо порадовался за нападающего Харри Кейна, который забил свой первый гол в 2020 году.

В преддверии матча Премьер-Лиги с "Вест Хэмом" Моуриньо был вынужден убеждать публику, что его тренерский стиль не помешает Кейну забивать голы.



Во вторник вечером Харри подтвердил слова слова своего наставника, установив окончательный счет в лондонском дерби — 2:0.



"Я говорил еще до матча, что не удивлюсь, если Харри забьет. Он имеет фундаментальное значение для команды, поэтому его гол — это очень хорошо для Харри и еще лучше для нас".



"Нам было крайне важно победить сегодня. Либо три очка, либо ничего. Если бы мы не победили сегодня, я не думаю, что мы могли бы думать о Европе", — цитирует Моуриньо The Guardian.