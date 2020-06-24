Дини зарегистрирует эмблему Black Lives Matter как торговую марку

Эмблема BLM Капитан "Уотфорда" Трой Дини и его жена решили зарегистрировать эмблему Black Lives Matter как торговую марку.

Как известно, при возобновлении сезона клубы Премьер-Лиги решили выразить свою поддержку кампании Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны") с помощью преклонения колена, замены фамилий на футболках и размещения соответствующей эмблемы на рукавах.

Эту эмблему, где буква "a" в слове "black" изображена в виде угрожающего вида кулака, нарисовали Дини и его супруга Алиша Хозанна. Впрочем, семейство Дини не претендует на авторство, потому что сама идея родилась в ходе переговоров капитанов клубов Премьер-Лиги.

Теперь, утверждает Daily Mail, Дин с женой хотят зарегистрировать эту эмблему, которая останется на рукавах клубов Премьер-Лиги до конца сезона, в качестве торговой марки — не для заработка, но для того, чтобы предотвратить использование логотипа без разрешения. А если это и будет приносить какие-то деньги, они будут направлены на благотворительность.


Метки Дини, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2020 09:00

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Последние комментарии:




  1. sexan 24.06.2020 10:24 # sexan
    Что дальше? Начнут на нас наезжаеть, за то что мы белые?

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  2. gormartin 24.06.2020 10:19 # gormartin
    задолбали нигеры

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  3. liverbro 24.06.2020 10:03 # liverbro
    Как заеб уже эти длббы

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  4. sausage 24.06.2020 09:18 # sausage
    Ёбаные обезьяны. Если бы не белые они до сих пор не знали бы, что такое торговая марка и зачем её регистрировать. Сука, где ККК? Пендосы обосрались, Слава богу ещё в Англии остаются трезвые белые головы.

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  5. nikitoid 24.06.2020 09:18 # nikitoid
    Темнокожий решил срубить бабла на проблемах темнокожих.

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  6. arhangel777 24.06.2020 09:14 # arhangel777
    Неймоверные усилия потратило на дизайн семейство Дини)))! Офигеть просто, такое любой может сделать. Постеснялись бы регистрировать.

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  7. scauzer11 24.06.2020 09:07 # scauzer11
    и что будет продавать, сахарный тростник))

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  8. j-silver 24.06.2020 09:06 # j-silver
    Менее чем за месяц шестеро темнокожих были найдены на деревьях в Калифорнии, Джорджии, Нью-Йорке, Орегоне и Техасе. Власти назвали все случаи самоубийствами, однако семьи погибших, протестующие и активисты считают, что речь может идти о линчевании.

    Первый умерший был найден 27 мая. Ею оказалась 31-летняя бездомная трансгендерная женщина Тити Галли. С того момента обнаружили еще пять погибших темнокожих. Каждое дело было признано самоубийством, но ряд политиков и членов семей сомневаются в этих решениях суда. В социальных сетях также ходят слухи о том, что эти смерти являются линчеваниями, сообщает Washington Post.

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