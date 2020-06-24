Дини зарегистрирует эмблему Black Lives Matter как торговую марку
Капитан "Уотфорда" Трой Дини и его жена решили зарегистрировать эмблему Black Lives Matter как торговую марку.
Как известно, при возобновлении сезона клубы Премьер-Лиги решили выразить свою поддержку кампании Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны") с помощью преклонения колена, замены фамилий на футболках и размещения соответствующей эмблемы на рукавах.
Эту эмблему, где буква "a" в слове "black" изображена в виде угрожающего вида кулака, нарисовали Дини и его супруга Алиша Хозанна. Впрочем, семейство Дини не претендует на авторство, потому что сама идея родилась в ходе переговоров капитанов клубов Премьер-Лиги.
Теперь, утверждает Daily Mail, Дин с женой хотят зарегистрировать эту эмблему, которая останется на рукавах клубов Премьер-Лиги до конца сезона, в качестве торговой марки — не для заработка, но для того, чтобы предотвратить использование логотипа без разрешения. А если это и будет приносить какие-то деньги, они будут направлены на благотворительность.
24.06.2020 09:00
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Что дальше? Начнут на нас наезжаеть, за то что мы белые?
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задолбали нигеры
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Как заеб уже эти длббы
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Ёбаные обезьяны. Если бы не белые они до сих пор не знали бы, что такое торговая марка и зачем её регистрировать. Сука, где ККК? Пендосы обосрались, Слава богу ещё в Англии остаются трезвые белые головы.
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Темнокожий решил срубить бабла на проблемах темнокожих.
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Неймоверные усилия потратило на дизайн семейство Дини)))! Офигеть просто, такое любой может сделать. Постеснялись бы регистрировать.
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и что будет продавать, сахарный тростник))
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Менее чем за месяц шестеро темнокожих были найдены на деревьях в Калифорнии, Джорджии, Нью-Йорке, Орегоне и Техасе. Власти назвали все случаи самоубийствами, однако семьи погибших, протестующие и активисты считают, что речь может идти о линчевании.
Первый умерший был найден 27 мая. Ею оказалась 31-летняя бездомная трансгендерная женщина Тити Галли. С того момента обнаружили еще пять погибших темнокожих. Каждое дело было признано самоубийством, но ряд политиков и членов семей сомневаются в этих решениях суда. В социальных сетях также ходят слухи о том, что эти смерти являются линчеваниями, сообщает Washington Post.
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