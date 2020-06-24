Дини зарегистрирует эмблему Black Lives Matter как торговую марку

Капитан "Уотфорда" Трой Дини и его жена решили зарегистрировать эмблему Black Lives Matter как торговую марку.

Как известно, при возобновлении сезона клубы Премьер-Лиги решили выразить свою поддержку кампании Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны") с помощью преклонения колена, замены фамилий на футболках и размещения соответствующей эмблемы на рукавах.



Эту эмблему, где буква "a" в слове "black" изображена в виде угрожающего вида кулака, нарисовали Дини и его супруга Алиша Хозанна. Впрочем, семейство Дини не претендует на авторство, потому что сама идея родилась в ходе переговоров капитанов клубов Премьер-Лиги.



Теперь, утверждает Daily Mail, Дин с женой хотят зарегистрировать эту эмблему, которая останется на рукавах клубов Премьер-Лиги до конца сезона, в качестве торговой марки — не для заработка, но для того, чтобы предотвратить использование логотипа без разрешения. А если это и будет приносить какие-то деньги, они будут направлены на благотворительность.