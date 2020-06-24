"Арсенал" хочет Тайрона Мингса

"Арсенал" заинтересован в приобретении защитника "Астон Виллы" Тайрона Мингса.

Мингс перебрался на "Вилла Парк" еще в январе 2019, а прошлым летом был выкуплен у "Борнмута" за 20 миллионов фунтов. Тайрон быстро утвердился ключевым игроком команды Дина Смита, а ранее в этом сезоне даже дебютировал за сборную Англии.



Своей игрой за аутсайдера Премьер-Лиги, как утверждает The Athletic, Мингс заинтересовал главного тренера "канониров" Микеля Артету, который активно ищет варианты залатать дыры в обороне своей команды.



В данный момент "Астон Вилла" занимает предпоследнее место в Премьер-Лиге. Если бирмингемцы не сумеют предотвратить свое возвращение в Чемпионшип, шансы "Арсенала" заполучить Мингса резко возрастут.