Мартинелли выбыл до осени

Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли пропустит несколько месяцев с травмой колена.

Как сообщает The Guardian, эту травму Мартинелли получил в концовке тренировочного занятия "канониров" в минувший понедельник.



19-летний бразилец, забивший 10 голов за "Арсенал" после своего перехода из "Итуано" прошлым летом, проведет в лазарете месяцы и совершенно точно пропустит старт следующего сезона.



"На тренировке он ударился о другого игрока и повредил свое колено. Доктор все еще устанавливает степень повреждения, но ситуация выглядит очень скверно. Мы пока не знаем точно, но ориентируемся на месяцы", — сообщил главный тренер "канониров" Микель Артета.