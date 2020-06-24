Мартинелли выбыл до осени

Габриэль Мартинелли Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли пропустит несколько месяцев с травмой колена.

Как сообщает The Guardian, эту травму Мартинелли получил в концовке тренировочного занятия "канониров" в минувший понедельник.

19-летний бразилец, забивший 10 голов за "Арсенал" после своего перехода из "Итуано" прошлым летом, проведет в лазарете месяцы и совершенно точно пропустит старт следующего сезона.

"На тренировке он ударился о другого игрока и повредил свое колено. Доктор все еще устанавливает степень повреждения, но ситуация выглядит очень скверно. Мы пока не знаем точно, но ориентируемся на месяцы", — сообщил главный тренер "канониров" Микель Артета.


Метки Арсенал, Мартинелли, травмы

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2020 07:00

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  1. chelsea88 24.06.2020 07:07 # chelsea88
    Лоооооол cyка)))))
    Этому ссаному гейклубу расформировываться пора нахер. Никто не хочет за них играть.

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