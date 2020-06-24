Луис, Соареш и Мари согласовали новые контракты с "Арсеналом"

Защитник Давид Луис останется в "Арсенале" на следующий сезон, согласовав со своим клубом новый однолетний контракт. Также "канониры" закрыли вопрос с будущим арендованных Седрика Соареша и Пабло Мари.

Луис совершенно ужасным образом возобновил этот сезон, появившись на замену против "Манчестер Сити", сделав голевую передачу на соперника, став виновником назначения пенальти и получив красную карточку, за которой последовала двухматчевая дисквалификация.



Несмотря на давление со стороны медиа и фанатов, главный тренер "Арсенал" Микель Артета все же убедил свой клуб не отпускать 33-летнего бразильца свободным агентом.



Как сообщает The Athletic, купленный прошлым летом у "Челси" за 8 миллионов фунтов Луис продлил сотрудничество с "Арсеналом" до окончания сезона 2020/21.



Присоединившиеся к "канонирам" в январе Пабло Мари и Седрик Соареш также останутся на "Эмирейтс". Партнеры Луиса по линии обороны, на двоих сыгравшие два матча в Премьер-Лиге за клуб, заключили четырехлетние контракты.



Что касается полузащитника Дани Себальоса, то пока "Арсенал" лишь продлил его аренду у "Реала" до конца сезона Премьер-Лиги.